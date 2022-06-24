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Курс готівковий і курс картковий: чи сильно відрізняється курс долара до гривні в банках

24 червня 2022, 21:41

Як з'ясувалося, в основних і великих українських банках діє різний курс долара до гривні для громадян і за картками. Готівковий курс в середньому на 10% вище.

курс валют
Чи сильно відрізняється курс долара до гривні в банках-відповідь ЗМІ / колаж УНІАН

Відразу після 24 лютого, дати початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, в нашій країні Нацбанком були введені валютні обмеження. Це призвело до роздвоєнню курсів, які дійсні з одного боку, для громадян, а з іншого ‒ імпорту товарів. Портал "РБК-Україна" провів моніторинг ринку і встановив розбіжності курсу.

Готівковий і картковий курс банків для громадян

Станом на 24 червня готівковий курс долара вище карткового майже на 10%.

ПриватБанк

Готівковий: 35,30 гривень / Долар-купівля, 35,60 гривень / Долар-продаж

За картками: 29,25 гривень / Долар-купівля, 32,79 гривень / Долар-продаж

Райффайзен Банк

Готівковий: 35,40 гривень / Долар-купівля, 36,10 гривень / Долар-продаж

За картками: 29,25 гривень / Долар-купівля, 32,45 гривень / Долар-продаж

ПУМБ

Готівковий: 35,40 гривень / Долар-купівля, 36,10 гривень / Долар-продаж

За картками: 29,25 гривень / Долар-купівля, 32,65 гривень / Долар-продаж

Альфа-Банк

Готівковий: 34,80 гривень / Долар-купівля, 35,50 гривень / Долар-продаж

За картками: 29,25 гривень / Долар-купівля, 32,45 гривень / Долар-продаж

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Нагадаємо, раніше один з топ-менеджерів Нацбанку Катерина Рожкова говорила, що фінансовий регулятор в самому найближчому часі відмовиться від твердо зафіксованого курсу гривні до долара, який на цей момент закріплений для компаній-експортерів і компаній-імпортерів.

Пізніше авторитетний фахівець з фінансів Олексій Кущ говорив про те, що в період до початку 2022 року курс долара до гривні, цілком ймовірно, зросте приблизно на 15%.

Відповідно, восени нинішнього року за долар необхідно буде викласти близько 40 гривень.

"Це [зростання курсу гривні - Главред] одночасно і неможливо, і небажано. Почнемо відновлювати економіку-підскочить попит на імпортні товари. Спершу-технологічні та інвестиційні. Потім-потрібно обов'язково підтримувати своїх виробників, які Шлють товари на експорт. Ось для цього і потрібно буде провести локальну і плавну девальвацію гривні", – підсумував Кущ.

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Автор: Єгор Бунін
курс валют курс долара війна Росії та України
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