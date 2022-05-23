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Під 40 гривень за долар: що відомо про зліт курсу на "чорному" ринку

23 травня 2022, 04:45

Для вирівнювання ситуації на валютному ринку необхідно 2-3 тижні, кажуть експерти.

Долар, гривня
/ УНІАН

В Україні курс долара на чорному ринку продовжив зростання. У неділю, 22 травня, він переступив позначку в 38 гривень.

Як свідчать дані тематичного порталу Курс України, максимальна вартість долара на чорному ринку в Україні була зафіксована на рівні 38,71 грн.

У той же час згодом курс долара по відношенню до гривні дещо знизився.

Разом з тим 22 травня в столичних обмінних пунктах курс долара досягав позначки в 38-40 гривень.

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У той же час в ефірі єдиного марафону українських новин глава Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова заявила про те, що для вирівнювання ситуації необхідно 2-3 тижні, проте вже через близько 10 днів в Україні можна буде спостерігати нормалізацію курсу, що призведе до того, що вартість валюти на білому і сірому ринках стане приблизно однаковою.

Прогноз курсу долара

Коробкова очікує, що в обмінниках курс долара після цього періоду закріпиться на рівні 34-36 гривень.

Вона підкреслила, що рішення НБУ зняти частину обмежень з курсу пов'язане з необхідністю попередити таке явище, як "валютний туризм", коли українці виїжджали за кордон, міняли там свої заощадження на долари, а потім поверталися в Україну і продавали його по 35-36 гривень.

"Така ситуація під час війни абсолютно неприйнятна, коли існує сірий валютний ринок з котируваннями на 30% вище офіційного курсу", — додала вона.

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