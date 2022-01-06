ПриватБанк попередив українців про нову схему шахраїв

ПриватБанк попереджає про шахрайство / соцмережі

ПриватБанк просить українців бути більш пильними. У країні орудують шахраї, які виманюють тисяча за вакцинацію.

Як пише УНІАН з посиланням на пресслужбу банку, деякі клієнти отримують особисті повідомлення нібито від імені банку.

"Даруємо 1000 UAH своїм відданим клієнтам", - йдеться в повідомленнях від шахраїв.

У разі переходу за посиланням, клієнти вводять персональні дані від свого аккаунта в Приват24, які відразу потрапляють на шахрайський фішинговий сайт, і таким чином аферисти списують гроші з рахунків.

"ПриватБанк" настійно рекомендує українцям ні в якому разі не реагувати на сумнівні СМС-повідомлення про подарунки, ініційовані шахраями для крадіжки логінів і паролів від "Приват24". "ПриватБанк" не поширював таких СМС або повідомлень в месенджерах",-зазначили в прес-службі.

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Тому в банку рекомендували при отриманні таких повідомлень не переходити за посиланнями і в найкоротші терміни звертатися на гарячу лінію установи за проясненням ситуації.

читайте такожУ клієнтки Приватбанку вкрали майже 100 тисяч гривень: гроші їй доведеться повернути банкуРаніше повідомлялося, що клієнти державного "Приватбанку" скаржаться на проблеми в роботі банкоматів фінансової установи. Вони говорять про те, що апарати під час операцій списують грошові кошти з картки, однак купюри не видаються.

Подібні випадки фіксуються людьми в багатьох містах. Ряд клієнтів пише, що вони збираються звернутися в НБУ з метою врегулювання ситуації, так як відповіді банку не дозволяють вирішити проблему, а гроші назад не повертаються.

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