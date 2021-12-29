Гроші українців зникають при пеказі через ПриватБанк: проблему обіцяють вирішити

Клієнт Приватбанку поскаржився на послуги / УНІАН

Клієнт ПриватБанку зіткнулася з проблемами при переказі грошей на карту іншого банку.

Як розповів чоловік на порталі Мінфін, після операції одержувачу дійшла лише частина грошей.

"Поповнював карту іншого банку через ПриватБанк, вже така ситуація не перший раз. Перший раз поповнював на 500 прийшло 300, зв'язатися з ким-небудь неможливо. Гаразд 200, цього разу поповнював на 1000, грошей немає, це вже перебір", - написав незадоволений клієнт.

Відповідь ПриватБанку

"Дана заявка на повернення коштів прийнята в роботу. Для її відпрацювання ми чекаємо результатів інкасації. Зробимо все можливе, щоб дати відповідь в найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

Відгук про ПриватБанк/ minfin.com.ua

Раньше клієнти ПриватБанку вже стикалися з проблемами банкоматів-тоді після проведення транзакції у них списувалися гроші, але готівку банкомат не видавав.

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