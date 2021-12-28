"Гроші не видав, але з балансу списав": термінал ПриватБанку "з'їв" у клієнта гроші

Термінал ПриватБанку не видав клієнту гроші / УНІАН

Клієнт ПриватБанку зіткнулися з проблемою-банкомати списують їх кошти, а грошей не видають.

Про свою ситуацію клієнт банку розповів на порталі Мінфін.

"Зіткнувся з проблемою, намагався зняти гроші в терміналі Привату. Гроші не видав, але з балансу списав. Чекаю вже добу. Мало того, що не додзвонитися в [погану] підтримку, через їх [нехорошого] бота, так і ще чекай 14 днів! Якого я зобов'язаний чекати, поки ваші шановні інкасатори, спромогуться перевірити баланс вашого недотерміналу?",- написав обурений клієнт банку.

Відповідь ПриватБанку

"Проведення та звірка результатів інкасації при обробці заявки на повернення коштів дозволить нам переконатися в тому, що кошти не були видані і визначити їх суму. За результатами обробки заявки ми додатково повідомимо вас", - пообіцяли у фінустанові.

Відгук клієнта Приватбанку / minfin.com.ua

Нагадаємо, що це вже не перший подібний випадок. Раньше клієнти ПриватБанку вже стикалися з проблемами банкоматів-тоді після проведення транзакції у них списувалися гроші, але готівку банкомат не видавав.

Реклама

Читайте також: