У клієнтки Приватбанку вкрали майже 100 тисяч гривень: гроші їй доведеться повернути банку

ПриватБанк відповів на скаргу клієнтки / УНІАН

У клієнтки Приватбанку вкрали майже 100 тисяч гривень. У тому, що трапилося вона звинувачує неналежну реакцію Служби безпеки банку.

Як повідомила жінка на порталі Мінфін, вона вже звернулася до правоохоронців.

"Вкрали гроші з карток. З кредитної 72 тисяч гривень, з особистої 16 тисяч гривень. Подала заяву в поліцію, оформила заявку на шахрайство. А банк зараз удає, що це моя вина. І я повинна платити кредит. Хоча коли це відбувалося, я намагалася блокувати карти ... бо списання було за 4 операції. Додзвонитися в банк неможливо. Система безпеки взагалі не працює! Мало того зараз тероризують, щоб я сплатила кредит, який вкрали. Зробіть так, щоб гроші у людей не крали через Приват 24!",- розповіла постраждала.

Відповідь ПриватБанку

У фінустанові висловили співчуття, що клієнтка зіткнулася з такою ситуацією, додавши, що їх програмні та технічні засоби, що дозволяють запобігти шахрайським діям з боку третіх осіб, постійно модернізуються.

читайте такожПлатіж прийняв, але на карту не перевів: термінал ПриватБанку "вкрав" гроші клієнта"На жаль, в описаній вище ситуації банк обмежений у своїх можливостях. Оскарження платежів проводиться за правилами міжнародної платіжної системи, що діють для всіх гравців на ринку. У деяких випадках списання не можуть бути оскаржені, як шахрайські, наприклад, якщо був введений одноразовий пароль 3D Secure для підтвердження оплати, як і було у вашому випадку. Дане питання було ретельно розглянуто нашими фахівцями і за результатом ви були повідомлені. Додатково, вам на пошту було відправлено лист з офіційною відповіддю", - йдеться у відповіді банку.

Раніше клієнти ПриватБанку заявили про те, що фінустанова затримує виплати "тисячі Зеленського" вакцинованим від коронавірусу.

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