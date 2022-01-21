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"Контрольний постріл в голову": у Новій пошті рознесли заборону роботи з ФОПами

21 січня 2022, 15:56

Великі компанії можуть виграти від нововведення, тому що конкуренція зменшиться, пояснив Володимир Поперешнюк.

Нова пошта
/ Facebook/Volodymyr.Popereshnyuk

Один із засновників компанії Нова пошта Володимир Поперешнюк прокоментував ініціативу голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева про введення заборони на співпрацю між фізособами-підприємцями (ФОП) третьої групи та юридичними компаніями.

Як написав він у Facebook, таке нововведення призведе до збільшення трудової міграції з України і до гальмування економіки в цілому.

При цьому бізнесмен спростував твердження про те, що всі ФОП, які працюють з юрособами в Україні, є "прихованими працівниками" компаній.

"Про те, що в Україні вже є сотні тисяч дрібних підприємців – перевізників, юристів, будівельників, фрілансерів, вони не розуміють. Або ж навмисно хочуть їх знищити", - написав Поперешнюк.

Разом з тим він попередив про те, що великі компанії можуть виграти від такого нововведення, тому що конкуренція зменшиться, кількість робочих рук звільниться. Але для економічного процвітання країни - "це велика шкода".

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"Люди, які це пропонують, не тільки не розуміють Основи економічної теорії, а й те, що таке аутсорсинг. Це люди з совковим мисленням, з уявою, що людина може бути або найманим працівником, або торгувати на базарі", – заявив Поперешнюк.

"Це контрольний постріл в голову економічному розвитку", - додав представник Нової пошти.

Нагадаємо, раніше клієнти оператора Нова пошта поскаржилися на те, що деякі поштомати компанії зазнали атаки вандалів.

При цьому окремі поштомати виявилися розкурочені, а з них пропали посилки. Про цю ситуацію люди розповідають у соцмережах.

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