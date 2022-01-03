Нова пошта змінила умови доставки: що потрібно знати про нові тарифи

Нова пошта ввела нові тарифи / УНІАН

Поштовий оператор компанія Нова пошта оголосила про зміну низки тарифів. Нові тарифи введені вже з 1 січня.

Відтепер вартість доставки розраховуватиметься залежно від пунктів призначення за трьома новими тарифними зонами, повідомляє прес-служба компанії.

Нові тарифні зони

Умови доставки змінюються в залежності від місця розташування адресата і відправника:

по місту та його передмістю;

між містами України;

з / в селище міського типу або село.

Тарифи з доставки в межах міста і його передмісті залежать від ваги посилок:

маленька - до 2 кг;

середня - до 10 кг;

велика - до 30 кг.

Вартість посилок популярних габаритів (в ціну вже входитиме комісія за оголошену вартість до 1000 гривень);

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посилки до 2 кг зараз коштують 45, а коштуватимуть 40 гривень;

посилки вагою до 30 кг коштують 100, а коштуватимуть 80 гривень.

Кур'єрська доставка та пересилання документів

Компанією вводиться нова послуга з доставки документів за 40 гривень. Ціна буде фіксованою на весь рік, а в її вартість вже включений картонний конверт.

Крім того, з 1 січня 2022 року компанія змінює тарифікацію на доставку і забір посилок кур'єром з адреси. Тепер при замовленні послуг кур'єра не потрібно прив'язуватися до ваги.

За будь-яку посилку до 30 кг буде фіксована вартість + 30 гривень, а для відправлень понад 30 кг буде + 90 грн за кожні 100 кг, і тарифікація йде вже як вантажу.

Також доставка кожної посилки в експрес-накладній з декількома місцями стане тарифікуватися по-новому. Буде оцінюватися кожна посилка за окремим тарифом: посилка з максимальною вагою - за базовим тарифом, всі інші - за зниженим.

Доставка у поштомати

Крім того, Нова пошта продовжила акційний тариф на доставку в поштомати за 35 гривень, а також накладений платіж без комісії на перший квартал 2022 року. З 1 квітня вартість доставки в поштомат буде 45 гривень.

Також змінюється тариф за доставку, коли покупці відразу після огляду у відділенні хочуть повернути посилку з невідповідним товаром. З 2022 року вартість складе 15 гривень.

читайте такожНова пошта змінює умови доставки посилок і документів: як і коли зміняться тарифи

Раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.

Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.

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