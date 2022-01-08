Ціни на доставку посилок злетять? Українцям розкрили несподіваний план Нової пошти

Нова пошта має намір повністю контролювати ланцюжок авіадоставки.
Компанія Нова пошта планує виконувати міжнародну доставку в різні країни за допомогою власної авіакомпанії Supernova Airline.
На сьогоднішній день визначено три напрямки - США, Китай і Європа, розповів в інтерв'ю Сьогодні СЕО Нової Пошти Глобал Юрій Беневітський.
За його словами, це не повинно позначиться на ціні доставки, але зате точно скоротить терміни доставки.
"Якщо ми пообіцяємо доставку в 4 дні, значить це буде 4 дні. Якщо ми зараз обіцяємо доставити від 8 днів, то виходить від 4 до 8 днів. А ми хочемо доставляти до 5 днів", - поділився планами Беневітський.
Він розповів, що власна авіакомпанія – це потреба компанії, щоб повністю контролювати ланцюжок авіадоставки.
Беневітський також заявив, що через карантин вартість авіадоставки в деяких компаніях зросла, а подекуди витрати вдалося оптимізувати.
Так, до локдауну вартість авіадоставки 1 кілограма вантажу становила 3-4 дол., а під час локдауну доходила до 10-12 дол.
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Раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.
Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.
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