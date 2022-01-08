Ціни на доставку посилок злетять? Українцям розкрили несподіваний план Нової пошти

/ УНІАН

Компанія Нова пошта планує виконувати міжнародну доставку в різні країни за допомогою власної авіакомпанії Supernova Airline.

На сьогоднішній день визначено три напрямки - США, Китай і Європа, розповів в інтерв'ю Сьогодні СЕО Нової Пошти Глобал Юрій Беневітський.

За його словами, це не повинно позначиться на ціні доставки, але зате точно скоротить терміни доставки.

"Якщо ми пообіцяємо доставку в 4 дні, значить це буде 4 дні. Якщо ми зараз обіцяємо доставити від 8 днів, то виходить від 4 до 8 днів. А ми хочемо доставляти до 5 днів", - поділився планами Беневітський.

Він розповів, що власна авіакомпанія – це потреба компанії, щоб повністю контролювати ланцюжок авіадоставки.

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Беневітський також заявив, що через карантин вартість авіадоставки в деяких компаніях зросла, а подекуди витрати вдалося оптимізувати.

Так, до локдауну вартість авіадоставки 1 кілограма вантажу становила 3-4 дол., а під час локдауну доходила до 10-12 дол.

читайте такожНова пошта змінила умови доставки: що потрібно знати про нові тарифи

Раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.

Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.

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