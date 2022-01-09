Українців позбавляють посилок у поштоматах Нової пошти: несподівана причина

Деякі поштомати компанії Нова пошта піддалися атаці вандалів.
Клієнти оператора Нова пошта поскаржилися на те, що деякі поштомати компанії зазнали атаки вандалів.
При цьому окремі поштомати виявилися розкурочені, а з них пропали посилки. Про цю ситуацію люди розповідають у соцмережах.
Де громлять поштомати Нової Пошти
У Запорізькій області злодії розбили кілька поштоматів Нової пошти і вкрали звідти посилки. Зазначається, що злочинці пройшлися по всьому місту.
Жителі міста викладають у соцмережах фото, що підтверджують погром поштоматів Нової пошти.
"Не відправляєте цінні речі по поштомату. На жаль, деякі покидьки вирішили на цьому заробляти", - пишуть постраждалі клієнти.
Відзначається, що Нова пошта вже зобов'язана виплатити постраждалим клієнтам компенсацію.
Реакція Нової пошти на погроми поштоматів
Звернемо увагу, що в Новій пошті вже відреагували на пост і запевнили, що передали інформацію в профільний відділ.
Поштовий оператор визнав, що в січні невідомі пошкодили кілька поштоматів в Запоріжжі.
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Раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.
Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.
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