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Українців позбавляють посилок у поштоматах Нової пошти: несподівана причина

9 січня 2022, 18:41

Деякі поштомати компанії Нова пошта піддалися атаці вандалів.

Нова Пошта
В Україні громлять поштомати Нової Пошти / УНІАН

Клієнти оператора Нова пошта поскаржилися на те, що деякі поштомати компанії зазнали атаки вандалів.

При цьому окремі поштомати виявилися розкурочені, а з них пропали посилки. Про цю ситуацію люди розповідають у соцмережах.

Де громлять поштомати Нової Пошти

У Запорізькій області злодії розбили кілька поштоматів Нової пошти і вкрали звідти посилки. Зазначається, що злочинці пройшлися по всьому місту.

Жителі міста викладають у соцмережах фото, що підтверджують погром поштоматів Нової пошти.

"Не відправляєте цінні речі по поштомату. На жаль, деякі покидьки вирішили на цьому заробляти", - пишуть постраждалі клієнти.

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Відзначається, що Нова пошта вже зобов'язана виплатити постраждалим клієнтам компенсацію.

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/ Facebook/dima.luts

Реакція Нової пошти на погроми поштоматів

Звернемо увагу, що в Новій пошті вже відреагували на пост і запевнили, що передали інформацію в профільний відділ.

Поштовий оператор визнав, що в січні невідомі пошкодили кілька поштоматів в Запоріжжі.

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/ Facebook/dima.luts

читайте такожНова пошта змінила умови доставки: що потрібно знати про нові тарифи

Раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.

Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.

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посилки Нова пошта
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