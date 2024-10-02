Кінець безмитним покупкам: в Раді хочуть обкласти податком усі міжнародні посилки

Усі посилки з-за кордону оподаткують, щоб захистити українського виробника, заявив Данило Гетманцев.

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За дешеві товари з-за кордону доведеться доплачувати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні планують запровадити оподаткування на всі посилки з-за кордону, зокрема й на ті, що коштують менше 150 євро. Народні депутати вже розробляють відповідний законопроєкт. Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає NV.

За його словами, це рішення давно назріло, оскільки неоподаткування посилок до 150 євро створює суттєві перекоси в податковій системі. Гетманцев підкреслив, що оподаткування запровадять, незважаючи на те, що "певний прошарок населення буде незадоволений".

"Спілкуючись з бізнесом, я не чув іншого підходу - пільга у вигляді 150 євро повинна бути прибрана. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо", - заявив нардеп. відео дня

Гетманцев зазначив, що відсутність ПДВ для недорогих посилок негативно впливає на вітчизняні компанії. Це може призвести до того, що частина ринку відійде великим міжнародним компаніям.

"Ми чомусь підтримуємо іноземного товаровиробника. Наш виробник, який виготовляє товари, від продуктів харчування до легкої промисловості, сплачує ПДВ. А тай, хто це робить в умовному Китаї, ПДВ не сплачує. З точки зору державної податкової політики це абсолютний нонсенс, безглуздя. Ми гнобимо людей, які тут створюють додану вартість, сплачують податки, на користь людей, яких ми навіть не знаємо", - додав він.

Хто такий Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

Підвищення тарифів в Україні - останні новини

Нагадаємо, з 1 жовтня тарифи "Нової пошти" зростуть, українцям доведеться платити за посилки в середньому на 10 гривень більше. Це пов'язано зі збільшенням цін на енергоносії та інфляцією, як зазначено на сайті компанії.

Також НКРЕКП схвалила проєкт постанови щодо граничних цін на ринках електроенергії "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринках. З листопада пропонуються такі граничні ціни:

з 00:00 до 07:00 – 5 600 грн/МВт-год,

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год,

з 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-год,

з 11:00 до 17:00 зростуть з 5 600 грн до 6 900 грн/МВт-год.

Як повідомляв Главред, з 1 жовтня в Україні очікується підвищення податків, що може вплинути на зростання вартості інтернет-послуг. Провайдери, які працюють як ФОПи, будуть змушені перейти на загальну систему оподаткування, що збільшить їхні витрати на бухгалтерію та адміністрування податків.

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