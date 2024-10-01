Підвищення максимальних цін на електроенергію: коли та чого чекати українцям

Регулятор пропонує з листопада встановити нові граничні ціни на ринку.

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Підвищення цін на електроенергію / колаж: Главред, фото: УНІАН

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), під час засідання ухвалила рішення про схвалення проєкту постанови "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку". Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що таким чином Комісія розпочала регуляторну процедуру щодо перегляду граничних цін на відповідних сегментах ринку електричної енергії.

Згідно із проєктом документа, регулятор пропонує з листопада встановити такі граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

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з 00:00 до 07:00 – 5 600 грн/МВт-год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;

з 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-год;

мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт-год.

Порівняно із чинною постановою НКРЕКП про встановлення "прайс-кепів", пропонується підвищити граничну ціну у часовий проміжок з 11:00 до 17:00 з нинішніх 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-год. Водночас максимальні граничні ціни на балансуючому ринку електроенергії пропонується залишити без змін.

"Звертаємо увагу, що перегляд граничних цін на ринку електроенергії зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи з метою покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему", - йдеться в повідомленні регулятора.

Також повідомляється, що процедура, зокрема, передбачає проведення відкритих обговорень, під час яких усі зацікавлені учасники ринку електричної енергії матимуть змогу надати свої пропозиції та зауваження. Регулятор їх розгляне та опрацює.

Що відомо про НКРЕКП? Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — незалежний державний колегіальний орган, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Утворений Президентом України 27 серпня 2014 року, повідомляє Вікіпедія.

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