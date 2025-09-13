Комунальні платежі "схуднуть" на 75%: на кого з українців чекає солідна знижка

Знижка діє тільки в межах норм споживання, визначених законодавством.

Українці можуть заощадити на комуналці / колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Важливе:

Українці можуть скористатися 75% знижкою на оплату ЖКГ

Знижка діє лише в межах норм споживання

Особи, які мають статус учасника бойових дій (УБД), можуть скористатися 75% знижкою на оплату житлово-комунальних послуг.

Таку соціальну гарантію закріплено у статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", нагадали у прес-службі Пенсійного фонду в Запорізькій області.

Що входить до переліку послуг зі знижкою

Пільга поширюється на оплату:

проживання (квартплати) - у межах установлених нормативів (21 кв. м на людину + 10,5 кв. м на сім'ю);

газу (зокрема скрапленого для побутових потреб);

електроенергії;

водопостачання та водовідведення;

вивезення побутових відходів;

твердого палива - для тих, хто живе в будинках без центрального опалення.

Знижка діє тільки в межах норм споживання, визначених законодавством.

Хто ще має право на пільгу

Крім самих УБД, право на таку знижку надається і членам їхніх сімей, якщо вони проживають спільно. До них належать:

чоловік або дружина;

діти до 18 років;

дорослі діти з інвалідністю I або II групи, а також з інвалідністю з дитинства;

особа, яка здійснює догляд за ветераном з інвалідністю I групи, якщо він не одружений/не одружений;

батьки, які втратили працездатність;

опікуни або піклувальники, якщо проживають з УБД в одному будинку.

Як заощадити на комуналці: поради експертів

Фахівці Фонду енергозбереження поділилися практичними рекомендаціями щодо зниження витрат на електроенергію.

Вони радять під час вибору побутової техніки зважати на її енергетичний клас - пристрої з маркуванням "А" споживають значно менше електрики і допоможуть заощадити. Крім того, зменшити споживання енергії можна, якщо прати за низьких температур і не вмикати прилади, коли вони завантажені не повністю.

