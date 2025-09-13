Рус
Комунальні платежі "схуднуть" на 75%: на кого з українців чекає солідна знижка

Олексій Тесля
13 вересня 2025, 18:53
Знижка діє тільки в межах норм споживання, визначених законодавством.
НБУ прогнозує підвищення тарифів на комуналку
Українці можуть заощадити на комуналці / колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Важливе:

  • Українці можуть скористатися 75% знижкою на оплату ЖКГ
  • Знижка діє лише в межах норм споживання

Особи, які мають статус учасника бойових дій (УБД), можуть скористатися 75% знижкою на оплату житлово-комунальних послуг.

Таку соціальну гарантію закріплено у статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", нагадали у прес-службі Пенсійного фонду в Запорізькій області.

Що входить до переліку послуг зі знижкою

Пільга поширюється на оплату:

  • проживання (квартплати) - у межах установлених нормативів (21 кв. м на людину + 10,5 кв. м на сім'ю);
  • газу (зокрема скрапленого для побутових потреб);
  • електроенергії;
  • водопостачання та водовідведення;
  • вивезення побутових відходів;
  • твердого палива - для тих, хто живе в будинках без центрального опалення.

Знижка діє тільки в межах норм споживання, визначених законодавством.

Хто ще має право на пільгу

Крім самих УБД, право на таку знижку надається і членам їхніх сімей, якщо вони проживають спільно. До них належать:

  • чоловік або дружина;
  • діти до 18 років;
  • дорослі діти з інвалідністю I або II групи, а також з інвалідністю з дитинства;
  • особа, яка здійснює догляд за ветераном з інвалідністю I групи, якщо він не одружений/не одружений;
  • батьки, які втратили працездатність;
  • опікуни або піклувальники, якщо проживають з УБД в одному будинку.
Хто з пенсіонерів має 100% знижки на оплату ЖКП
/ Інфографіка - Главред

Як заощадити на комуналці: поради експертів

Фахівці Фонду енергозбереження поділилися практичними рекомендаціями щодо зниження витрат на електроенергію.

Вони радять під час вибору побутової техніки зважати на її енергетичний клас - пристрої з маркуванням "А" споживають значно менше електрики і допоможуть заощадити. Крім того, зменшити споживання енергії можна, якщо прати за низьких температур і не вмикати прилади, коли вони завантажені не повністю.

Як писав Главред, в Україні бізнес платитиме більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набудуть чинності в останній день липня 2025 року. Таке рішення ухвалила НКРЕКП.

Раніше Андрій Новак попереджав, що тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак, російські обстріли по енергетичній інфраструктурі можуть внести свої корективи.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк сказав, що ціни на воду можуть зрости в кілька разів у 2026 році. Підвищення тарифів пов'язане з тим, що водоканали працюють у мінус.

Про джерело: Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

Пенсійний фонд знижки комунальні платіжки




