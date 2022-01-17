Кияни заплатять більше за опалення в грудні: чому зростуть платіжки та на скільки

Середньомісячна температура в грудні була майже на 6°С нижче, ніж у листопаді / Фото ua.depositphotos.com

Опалення у житлових багатоквартирних будинках у Києві за грудень 2021 обійдеться споживачам дорожче.

Це пов'язано з тим, що середньомісячна температура була майже на 6°с нижче, ніж у листопаді, йдеться в повідомленні КП Київтеплоенерго.

Зазначається, що киянам доведеться більше заплатити за тепло за грудень при незмінному тарифі.

"За даними Укргідрометцентру, в Києві середньомісячна температура в грудні 2021 року склала -1,6°С.це на 6,4°с нижче в порівнянні з листопадом (+4,8°С)", — йдеться в повідомленні.

У зв'язку зі зниженням температури в грудні споживання тепла будинками збільшилося на 16%, а середньозважена вартість опалення склала 26,8 грн/кв. м. у той час як у листопаді – 22,6 грн/кв. м.

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Додамо, що обсяги споживання теплової енергії будинками залежать, перш за все, від температури зовнішнього повітря, відповідно до якої регулюється температура теплоносія, а також від енергоефективності будинку.

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Нагадаємо, в Україні після отримання нових платіжок за опалення споживачі заявили про помітну різницю цін: різниця в сумах в різних багатоповерхівках досягає 300%.

У матеріалі наводяться ціни за опалення квадратного метра житла в Києві в одному з будинків на вулиці Чорнобильській – воно обійшлося споживачам в 25 грн. У той же час на вулиці Закревського, 85 в утепленому будинку за кожен квадрат довелося платити всього 18,45 грн.

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