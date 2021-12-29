Уряд затвердив план з економії на опаленні та електриці

Всі заходи, прописані в плані, торкнуться будівель, бюджетного сектора, промисловості, транспорту та енергетики.
Український Уряд затвердив Національний план дій щодо енергоефективності. Стратегія розроблена на період до 2030 року.
За даними УНІАН, відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив у середу, 29 грудня, під час планового засідання.
Мета плану - скоротити первинне і кінцеве споживання енергії в Україні в 2030 році на 22,3% і 17,1% відповідно.
"Первинне і кінцеве споживання в Україні не повинно перевищувати 91,5 млн тонн і 50,5 млн тонн нафтового еквівалента. Тобто, первинна - це неперероблена енергія, так звана, Нафта, газ, вугілля, а кінцева – це спожита енергія", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Також в плані йдеться про скорочення викидів вуглецю на 56,6 млн тонн.
Всі заходи, прописані в плані, торкнуться будівель, бюджетного сектора, промисловості, транспорту та енергетики. Їх реалізовувати почнуть у 2022 році.
Як писав Главред, в уряді запевняють, що тарифи на тепло, гарячу воду та газ для населення залишаться незмінними до кінця поточного опалювального сезону. Незважаючи на енергетичну кризу в Європі, органам місцевої влади вдалося забезпечити стабільні ціни на комунальні послуги, запевнив Шмигаль.
Читайте також:
- Скільки українці заплатять за світло в листопаді в опалювальний сезон-відповідь чиновників
- Газу в Україні на опалювальний сезон вистачить-Шмигаль
- Газова криза в Європі і постачання вугілля: Шмигаль зробив заяву про опалювальний сезон в Україні
- Опалювальний сезон: у Міненерго розповіли, чи чекати підвищення тарифів
- Шмигаль перерахував загрози опалювального сезону
- Відбір газу з ПСГ нижче, ніж минулого року: Україна в опалювальний сезон витратила більше 25% палива