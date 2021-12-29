Уряд затвердив план з економії на опаленні та електриці

Україна буде економити енергію / pixabay.com

Український Уряд затвердив Національний план дій щодо енергоефективності. Стратегія розроблена на період до 2030 року.

За даними УНІАН, відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив у середу, 29 грудня, під час планового засідання.

Мета плану - скоротити первинне і кінцеве споживання енергії в Україні в 2030 році на 22,3% і 17,1% відповідно.

"Первинне і кінцеве споживання в Україні не повинно перевищувати 91,5 млн тонн і 50,5 млн тонн нафтового еквівалента. Тобто, первинна - це неперероблена енергія, так звана, Нафта, газ, вугілля, а кінцева – це спожита енергія", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Також в плані йдеться про скорочення викидів вуглецю на 56,6 млн тонн.

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Всі заходи, прописані в плані, торкнуться будівель, бюджетного сектора, промисловості, транспорту та енергетики. Їх реалізовувати почнуть у 2022 році.

Як писав Главред, в уряді запевняють, що тарифи на тепло, гарячу воду та газ для населення залишаться незмінними до кінця поточного опалювального сезону. Незважаючи на енергетичну кризу в Європі, органам місцевої влади вдалося забезпечити стабільні ціни на комунальні послуги, запевнив Шмигаль.

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