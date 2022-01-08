Українців попередили про загрозу відключення опалення: названа причина

Комунальники можуть перевести генерацію тепла на знижений температурний режим / УНІАН

В Україні в ході опалювального сезону можуть перервати теплопостачання житлових будинків.

Комунальники будуть змушені перевести генерацію тепла на знижений температурний режим або взагалі відключать побутових споживачів, повідомили в асоціації Укртеплокомуненерго.

Підкреслюється, що обсягів газу, який підприємства ТКЕ отримують від Нафтогазу за фіксованою вартістю, набагато менше ринкової, явно недостатньо для нормального проходження опалювального сезону 2021-2022.

Відзначається, що лімітовані і недостатні обсяги природного газу за вартістю 7,42 гривні/кубометр(для побутових споживачів) і 16,39 гривні/кубометр(для бюджетних установ), що поставляються Нафтогазом підприємствам ТКЕ для стабільного теплопостачання були вичерпані. Тому десятки українських ТКЕ поповнили свої запаси енергоресурсу за ринковою ціною - по 24,93 гривні/кубометр у жовтні, і по 29,1 гривні/кубометр у грудні.

Де змушені купувати дорогий газ:

Новоград-Волинський;

Рівне;

Чернівці;

Полтава;

Чорноморськ;

Старокостянтинів;

Коростень;

Нововолинськ;

Стрий;

Харків;

Чугуїв;

Маріуполь;

Кременчук;

Миргород;

Вінниця;

Подільськ;

Хмельницький.

Українці будуть замерзати?

Основним негативним фактором, що викликав дефіцит дешевого "блакитного палива", комунальники вважають невірно проведені розрахунки про необхідні обсяги ресурсу для підприємств ТКЕ, які були зроблені в Нафтогазі самостійно, грунтуючись на середньоарифметичному споживанні" тепловиків " за минулі 3 роки.

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Через помилку, з жовтня по грудень 2021-го року, на українських підприємствах утворилася нестача в 40 мільйонів кубометрів природного газу за фіксованою вартістю, і вже в цьому січні, ринкова ціна на газ досягла 38,2 гривні/кубометр, що ставить під загрозу весь опалювальний сезон, оскільки коштів на такі покупки у комунальників просто немає, пояснили в асоціації.

Там впевнені - якщо в уряді не вплинуть на перегляд обсягів поставленого енергоресурсу згідно з фактичним споживанням, не тільки на опалювальний сезон, що залишився, але і на жовтень/грудень, цілком можливо, що українці будуть замерзати.

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Нагадаємо, в Україні споживачі почали отримувати перші в цьому опалювальному сезоні рахунки за послугу теплопостачання. При цьому ціна на тепло для малого та середнього бізнесу в окремих містах зросла щонайменше в чотири рази.

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