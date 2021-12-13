Киян попередили про підвищення тарифів: коли подорожчає газ, вода та опалення

Складено прогноз зростання тарифів на комуналку на 2022 і 2023 рр.
У найближчі роки в Києві прогнозується нове підвищення комунальних тарифів.
Про це йдеться в матеріалах консенсус-прогнозу, який опублікований на офіційному сайті Міністерства економіки.
Розрахунок складений на 2022 і 2023 роки.
Відзначимо, що в столиці очікується підвищення тарифів на опалення, газ, електроенергію і постачання води.
Підвищення тарифів у 2022 році:
- тарифи на газ піднімуться на 20%;
- тарифи на електроенергію зростуть на 17,5%;
- тарифи на гарячу воду та опалення — на 16%.
Підвищення тарифів у 2023 році:
- тарифи на газ зростуть ще на 7,5%;
- тарифи на електрику підвищаться на 10%;
- тарифи на опалення та гарячу воду — на 10%.
Нагадаємо, раніше співробітники НКРЕКП анонсувала розгляд питання про прийняття рішення, яке дозволить побутовим споживачам отримувати газ на умовах базової річної пропозиції Нафтогазу.
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"У зв'язку з вищевказаним та за зверненням ТОВ ГК Нафтогаз України, 9 грудня 2021 року НКРЕКП на своєму засіданні розглядатиме питання про прийняття рішення, яке дозволить побутовим споживачам отримувати газ на умовах базової річної пропозиції ТОВ ГК Нафтогаз України, а саме за ціною 7,96 грн за 1 куб.м (з ПДВ)", - зазначив регулятор.
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