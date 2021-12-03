Кешбек відійде у минуле: чому українські банки збираються скасувати цю послугу

Українські банки планують відмовитися від кешбеків / УНИАН

Українські банки скасують високий кешбек у 5-10%, а також припинять масово випускати преміум-карти.

Високий кешбек у понад 5% планують залишити лише як сервіс для преміум-карток. Про це сказали у державному Приватбанку, пише UBR.

Ставки по кешбеку зміняться через зменшення комісій, які встановлюють платіжні системи Visa та MasterCard. Такі комісії стягуються із покупця, коли той розраховується у торговій точці, і частково надходять банку, який випустив платіжну картку. Саме таким чином фінансується кешбек для клієнтів. Оскільки комісії будуть нижчими, банки повертатимуть покупцям менше відсотків коштів, витрачених ними на покупки.

У Приватбанку зазначили, що кешбек став масовим явищем, завдячуючи високим комісіям платіжних систем. Та надалі в Україні ця послуга буде надаватися так само, як у Європі і США – лише для власників преміум-карт або у вигляді партнерських програм з окремими торговими точками.

При цьому у Приватбанку зазначили, що зниження ставок кешбеку матиме і позитивні сторони. Так, для торговців стане менш витратним використання POS-терміналів, і як наслідок може збільшитися мережа безготівкових платежів у країні.

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Раніше кешбек уже знизили у Монобанку. Про те, що такі зміни будуть введені з 1 грудня, нещодавно повідомив співзасновник банку Олег Гороховський. Однак ці зміни не стосуватиметься категорій кешбеку від партнерів банку.

При цьому Гороховський зазначив, що платіжні системи Visa та MasterCard змушені були погодитися на поступове зниження банківської комісії "під тиском деяких великих торгових мереж, низки народних депутатів та Національної ради реформ України", і додав, що у банку немає можливості зберегти поточні умови програми лояльності.

У той же час в державному Ощадбанку кешбеки і взагалі назвали безперспективними і зазначили, що не планують запускати подібних програм. Про це сказав Антон Тютюн – член правління Ощадбанку, відповідальний за роздрібний бізнес, пише "Мінфін". Банкір зауважив, що через зниження карткової комісії інші банки також змушені будуть відмовлятися від кешбеків.

"Колись ця комісія становила 2%, потім 1,8% і ось тепер 1,2% і продовжуватиме знижуватися. За рахунок чого виплачувати кешбеки?", – сказав Антон Тютюн.

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