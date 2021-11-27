"Битву ми програли": Monobank засмутив клієнтів зміною нарахувань і виплат

Плата відсотків на залишок власних коштів на картах і по продукту банку зміниться.
Популярний український Інтернет-банкінг Monobank (банківська ліцензіея Універсал Банку) заявив про зміну умов, правил і тарифів.
Про нововведення розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.
Що і коли змінюється в Monobank
З 1 грудня плата відсотків на залишок власних коштів на картах і по продукту банку стане 3% річних у гривні.
"Цю битву за клієнтів ми програли. Завтра (28 листопада — ред.) всі наші клієнти отримають таке повідомлення. Мені дуже шкода, що це відбувається. І я щиро сподіваюся, що від цього виграє хоч хто-небудь, крім великих торгових мереж", — повідомив Гороховський.
Зміна в програмі нарахування кешбек і миль
Розмір кешбек від банку і милею буде зменшений на 25%. Зміна не торкнеться категорій кешбек від наших партнерів.
Новий розмір нарахованих миль:
- monobank platinum - 11 миль за 1 000 грн в чеку;
- IRON - 15 миль за 1 000 грн в чеку.
У чому причина змін
Як пояснює співзасновник Monobank, платіжні системи Visa і MasterCard змушені були погодитися на поступове зниження банківських комісій. Це сталося "під тиском деяких великих торговельних мереж низки народних депутатів та Національної ради реформ України".
"Перше зниження комісій (на 25%) відбулося 26 листопада, і ми, на наш превеликий жаль, не можемо зберегти поточні відсотки по кешбеку. Ми боролися проти цього рішення до останнього, адже є лютими противниками будь — яких форм втручання держави в економіку і неринкове регулювання", - вказує Гороховський.
У той же час він додає, що у відповідь на це великі торгові мережі пообіцяли знизити вартість товарів.
Раніше повідомлялося про те, що клієнтці Приватбанку встановили кредитний ліміт без її відома. В результаті жінці довелося виплачувати гроші, які вона нібито використовувала.
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