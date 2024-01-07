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Яку валюту не візьмуть в українців в обмінниках і чому дають "неякісні банкноти"

Дмитро Відоменко
7 січня 2024, 09:02
В Україні в обмінниках вже досить давно видають банкноти долара поганої якості - українці масово скаржаться на це.
Як зберігати долари, щоб на них не було цвілі
В українців повинні прийняти купюру, якщо вона відповідає певним вимогам / Колаж Главред, фото: bankomat24.uz

Українці скаржаться, що в обмінниках або банках їм часто видають банкноти доларів поганої якості. Однак банки, згідно з чинними правилами НБУ зобов'язані приймати такі банкноти, а після можуть продавати їх клієнтам.

"Всі банкноти без ознак підробки або значного пошкодження придатні для операцій як купівлі, так і продажу, без обмежень по року випуску банкнот іноземної валюти та їх номіналу", – пояснюють в "ПриватБанку".

Дійсно, у відповідній постанові Нацбанку НБУ говориться, що обміну підлягають купюри будь-якого номіналу і року емісії, якщо вони не мають значного пошкодження.

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В українців повинні прийняти купюру (а також можуть її видати), якщо:

  • вона має локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) і / або втрату папером жорсткості;
  • є відбитки штампів/ печаток, написи, включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 квадратних міліметрів;
  • є плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до п'яти міліметрів кожне;
  • присутні надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до трьох міліметрів кожен;
  • у ній отвори і проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше міліметра кожен.

Всі ці банкноти можна отримати в касі банку. Якщо не згодні, клієнт має право відмовитися від обміну, але не може вибрати купюри для покупки ‒ банки не дозволяють.

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Як зазначила голова ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова, вже наприкінці весни нинішнього року курс долара може підскочити і досягти позначки в районі 40 гривень. Минулорічне тривале зміцнення національної валюти (курс коливався на рівні 37,3 - 37,8 грн) Коробкова пояснює довгою посівною кампанією.

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долар НБУ банкноти
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