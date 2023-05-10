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Валюта по 40 грн: експерт спрогнозувала, чи чекати стрибків і галопу від курсу долара

Дмитро Відоменко
10 травня 2023, 11:17 оновлено 10 травня, 12:05
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На даний момент гривня зміцнилася і в останні місяці курс долара поступово падає. Але, каже експерт, вже до кінця травня все може змінитися.
Обмін валют, перехожі
Курс валют може досягти позначки в районі 40 гривень - експерт / Колаж фото УНІАН

Вже наприкінці весни нинішнього року курс долара може підскочити і досягти позначки в районі 40 гривень. Про це сказала у своєму прогнозі для порталу Finance експерт та Голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова.

"Зокрема, повернення до довоєнної системи оподаткування пального призведе до його імпорту в Україну за так званими "старими цінами". Я взяла б на себе сміливість спрогнозувати, що ми побачимо готівковий курс долара на рівні січня, тобто на рівні орієнтовно 40 гривень за долар", – сказала вона.

Нинішнє, Травневе, зміцнення національної валюти (зараз курс коливається на рівні 37,3 – 37,8 грн) Коробкова пояснює тим, що в Україні зараз у повному розпалі посівна кампанія. Відповідно, аграрії активно продають під цей процес свої запаси іноземної валюти - незалежно від вигідності чи невигідності курсу. І це, вважає експерт, прямо і позитивно впливає на курс гривні.

відео дня

Дивіться на відео прогноз експерта Тараса Загороднього з приводу того, чи чекати обвалу курсу гривні в 2023 році:

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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