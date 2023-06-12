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Що робити і куди скаржитися, якщо банки і обмінники не беруть долари: відповідь НБУ

Дмитро Відоменко
12 червня 2023, 12:50 оновлено 12 червня, 12:50
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Обмінники і банки вимагають платити комісію при обміні валют. При цьому якщо на купюрах невеликі пошкодження, то робити цього не мають права, кажуть в НБУ.
Курс долара, долар
Якщо на купюрі незначні пошкодження, то її зобов'язані обміняти - Нацбанк / колаж Главред, фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Останнім часом пункти обміну валют і банки вимагають до українців платити комісію при обмін валют (перш за все – долара США), навіть якщо на купюрі незначні пошкодження. Але робити цього вони не мають права.

Про це йдеться в роз'ясненні Нацбанку України. У фінансовому регуляторі проаналізували звернення громадян і виділили дві ключові проблеми − перша виникає при обміні іноземних банкнот з ознаками значного зносу або пошкодження, друга – банкнот, випуску раніше, ніж 1996 року.

Як кажуть в НБУ, операцію incasso можуть здійснювати установи, які мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом. Також ступінь зношеності банкнот іноземної валюти встановлюються центральними банками відповідних країн.

У фінансовому регуляторі пояснюють, що через суттєве ускладнення логістичних шляхів під час повномасштабної війни та пов'язане з цим зростання прямих витрат банків на здійснення такої передачі валюти для обміну, уповноважені установи поступово збільшують комісії за операції incasso.

"Терміни виплати клієнтам відшкодування за зношені банкноти іноземних держав (відшкодування безпосередньо після прийому банкнот від клієнта або після отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента) встановлюються банками самостійно", − підсумували в НБУ.

Як кажуть у фінансовому регуляторі, якщо права клієнтів порушили, обмінники відмовилися приймати без комісії банкноти з незначними ушкодженнями, то можна подати скаргу за номером телефону 0 800 505 240.

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Як зазначила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова, вже наприкінці весни нинішнього року курс долара може підскочити і досягти позначки в районі 40 гривень. Нинішнє, Травневе, зміцнення національної валюти (зараз курс коливається на рівні 37,3 – 37,8 грн) Коробкова пояснює тим, що в Україні зараз у повному розпалі посівна кампанія.

Дивіться відео про те, чи чекати обвалу курсу гривні в 2023 році:

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