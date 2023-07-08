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Які долари точно не можна збути в банках і обмінниках: що потрібно знати

Дмитро Відоменко
8 липня 2023, 12:39 оновлено 8 липня, 12:39
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Банківські каси і пункти обміну валют все ж мають право не приймати в українців деякі купюри доларів для обміну на гривні.
Долари, обмін валют
Комісія з інкасо в банках може скласти до 15-20% від суми прийнятих банкнот / УНІАН

Банки та обмін валют в окремих випадках мають право не приймати в українців деякі банкноти доларів для обміну на гривні. Про це йдеться в правила Нацбанку України.

Йдеться про сильно пошкоджених купюрах або тих, що мають значні ознаками зносу (перелік – нижче). Така валюта приймається тільки деякими банків на процедуру incasso.

Комісія з інкасо в банках може скласти до 15-20% від суми прийнятих банкнот. У той же час банки і обмінники зобов'язані приймати купюри без комісії, якщо вони не мають ознак сильного пошкодження – незалежно від року випуску.

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Відповідно, в банках і обмінниках в Україні не стануть міняти долари, які:

  • мають один або кілька ознак значного зносу / пошкодження:
  • розірвані (розрізані) на частини банкноти;
  • пошкоджені елементи дизайну і захисту (видалені цифрові або текстові позначення номіналу, портрети державних діячів або діячів мистецтва, оптично змінні елементи захисту, захисні стрічки);
  • змінений початковий колір паперу та/або зображень;
  • плями, включаючи всі, які можна побачити під ультрафіолетовим світлом, загальна площа яких перевищує 50% площі банкноти;
  • загальні забруднення, включаючи викликають люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;
  • обпалені, пропалені, старі банкноти (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);
  • явні друкарські недоліки.

Крім того, кажуть в НБУ, в Україні можна обміняти купюри, вилучені іноземними держави з обігу після дати, яку озвучив банк-емітент відповідної іноземної валюти, тільки якщо банк-кореспондент відповідної держави згоден на обмін цих банкнот.

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Як зазначила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова, вже наприкінці весни нинішнього року курс долара може підскочити і досягти позначки в районі 40 гривень. Нинішнє, травневе, зміцнення національної валюти (зараз курс коливається на рівні 37,3 - 37,8 грн) Коробкова пояснює тим, що в Україні зараз у повному розпалі посівна кампанія.

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