Пошкоджені купюри: в НБУ розповіли, як розпізнати і не попастися на шахрайство окупантів

В НБУ розповіли, як розпізнати і не попастися на шахрайство окупантів / колаж УНІАН, НБУ

Національний банк закликав українців відмовитися під час покупок від використання гривневих банкнот - з отворами та іншими пошкодженнями. Йдеться про купюри, які росіянами окупанти викрали із захоплених відділень українських банків, повідомляє пресслужба НБУ.

"Якщо під час розрахунків вам пропонують пошкоджену банкноту, краще відмовитися і попросити іншу. Також доречно повідомити про розповсюджувачів таких банкнот національної поліції України, щоб зупинити дії зловмисників", - йдеться в тексті.

Йдеться про наступні пошкодження:

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відрізання не менше половини банкноти і її знищення;

розрізання навпіл або на три частини;

просвердлювання в банкноті трьох або більше отворів;

пошкодження банкноти спеціальними розчинами або нанесення інших фарбувальних речовин із забарвленням не менше 50% загальної площі банкноти.

У НБУ кажуть, що зіпсовані таким чином окупантами банкноти українцям не слід приймати під час готівкових розрахунків, оскільки вони перестали бути платіжним засобом. Фінансові установи не мають права здійснювати обмін фізичним та юридичним особам такими банкнотами, а повинні обов'язково вилучати їх, направляти Нацбанку для дослідження та інформувати про подібні випадки правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США рассматрівают можливість вилучення з обороту купюри в $100. З такою пропозицією виступив один із співробітників експертної групи американського Інституту Гувера Марк Куналакіс.

Експерт вважає, що таке рішення допоможе західним санкціям боротися проти Росії.

"Більшість росіян не постраждали від західних санкцій, але є одна річ, яку Міністерство фінансів США може зробити, щоб чинити реальний політичний тиск на Володимира Путіна – негайно припинити обіг і використання 100-доларових банкнот в РФ", — сказав експерт.

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