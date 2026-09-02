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Вартість комуналки зросте до 50%: коли українці відчують удар по гаманцях

Анна Косик
2 вересня 2026, 09:33
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Експерти проаналізували нинішні тарифи на комунальні послуги та умови, у яких можуть опинитися українці холодний період.
Вартість комуналки зросте до 50%: коли українці відчують удар по гаманцях
Скільки взимку українці будуть витрачати грошей на комунальні платежі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Якими будуть тарифи на комунальні послуги цієї осені та зими
  • Чи зростуть витрати на комуналку у випадку відключень світла
  • Скільки в середньому витрачатимуть грошей на комунальні послуги українці взимку

Зима 2026-2027 року буде для українців чи не найважчою через терор країни-агресора Росії та загрози відключень електроенергії та теплопостачання. Та окрім цього для жителів України неприємним ударом може стати підвищення вартості комунальних послуг.

Главред дізнався, чи справді українцям доведеться витрачати значно більше грошей на комуналку та як зміняться витрати у випадку відключень.

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Що буде з цінами на електроенергію

Питання майбутніх витрат на комуналку насамперед впирається у чинні тарифи на світло, які уряд поки що залишає без змін. За інформацією екс-прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, базова вартість електроенергії для населення зберігається на позначці 4,32 грн за кВт-год, і уряд подовжив дію цього тарифу до 31 жовтня 2026 року. Чи переглянуть ціну ближче до зими, наразі невідомо.

Вартість комуналки зросте до 50%: коли українці відчують удар по гаманцях
Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Окремо передбачена пільгова ціна для домогосподарств з електроопаленням - 2,64 грн за кВт-год на перші 2 000 кВт-год щомісячного споживання. Ця знижена ставка діє лише в опалювальний сезон і знову почне застосовуватися з 1 жовтня.

Скільки коштуватиме газ цієї зими

Крім електроенергії, суттєву частину зимових витрат формує вартість газу, і тут ситуація також лишається стабільною навіть довше, до весни. За даними компанії "Нафтогаз", зафіксована ціна газу для її клієнтів становить 7,96 грн за кубометр, і цей тариф діятиме аж до квітня наступного року.

На ринку постачальники пропонують населенню річні тарифи в діапазоні від 7,96 до майже 10 гривень за куб, проте близько 98% українських родин обслуговуються саме "Нафтогазом".

Що буде з тарифами на воду

Поряд зі світлом і газом залишається питання водопостачання, де централізованого підходу до ціноутворення в країні немає.

Єдиного тарифу на водопостачання та водовідведення в Україні не встановлено - кожен регіон має водоканал, який самостійно переглядає ціни залежно від ринкової ситуації та локальних обставин. Нещодавно у багатьох містах вартість водопостачання та водовідведення зросла.

Вартість комуналки зросте до 50%: коли українці відчують удар по гаманцях
Тарифи на воду в Україні різняться / фото: ua.depositphotos.com/

Чи зростуть тарифи на опалення і гарячу воду цієї зими

Ситуація з централізованим теплом залишається законодавчо зафіксованою. Ціни на централізоване опалення зберігаються на рівні, встановленому до початку повномасштабної війни, а їхній перегляд залежить від рішень місцевих теплокомуненерго у кожному конкретному місті.

Вартість комуналки зросте до 50%: коли українці відчують удар по гаманцях
Як підготувати оселю до опалювального сезону / Інфографіка: Главред

Чи платитимуть українці більше за електроенергію і газ у випадку відключень

Енергетичний експерт Юрій Корольчук в коментарі виданню "Комерсант український" зазначив, що майбутній опалювальний сезон виявиться для українців дуже непростим, хоча найгіршого сценарію з дефіцитом природного газу вдасться уникнути за дотримання певної умови.

За словами експерта, якщо раніше йшлося лише про гіпотетичну можливість запровадження графіка подачі природного газу, то наступного опалювального сезону такі обмеження, найімовірніше, стануть реальністю.

Вартість комуналки зросте до 50%: коли українці відчують удар по гаманцях
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

"Крім того, неминучі графіки подачі електроенергії, які в гіршому випадку можуть означати відсутність світла до 20 годин на добу, але все ж таки вірогіднішим є обмеження на 5−6 годин", - зазначив він.

Водночас зростання тарифів на електроенергію та природний газ поки що не очікується, проте це компенсується іншим чинником.

"Це буде компенсовано сезонним збільшенням споживання взимку, внаслідок чого суми у платіжках за комунальні послуги під час опалювального сезону зростуть на 40−50%", - пояснив експерт.

Скільки реально може коштувати комуналка взимку

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко у Facebook навів власні підрахунки статей витрат для типової квартири українців взимку.

За його розрахунком, електроенергія за середнього споживання без додаткового обігріву (250 кВт·год) обійдеться приблизно у 1100 грн, водопостачання і водовідведення для квартири з 2-3 мешканцями (орієнтовно 10 куб на місяць) - близько 1000 грн, гаряча вода при споживанні 5-6 м³ - близько 500 грн, а вивіз ТПВ - близько 100 грн.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги
5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

"Теплопостачання 45-50 грн м.кв. без загальнобудинкового лічильника, з з-вим лічильником 30 грн на м.кв. Середнє 40 грн на м.кв. × 50 м.кв. квартира - 2000 грн. Газ 3-5 куб без опалення це 30-40 грн. Абонплата + розподіл газу це ще 150 грн на місяць. Виходить до ~5000 грн на місяць взимку платіжка на квартиру в 50 м.кв. Якщо додати управління багатоквартирним будинком, а це ще додатково 500 грн, то вийде 5500 грн", - наголосив він.

Попенко додав, що квартира площею 70 м² з тією самою кількістю мешканців коштуватиме власникам щонайменше 6600 грн на місяць.

Скільки коштуватимуть для українців дрова

Поряд із централізованими ресурсами частина українців взимку продовжує покладатися на дрова, і тут цінова картина суттєво різниться між породами деревини.

За даними ДП "Ліси України", середня ціна одного кубометра дров на верхньому складі становить 1350 грн з ПДВ, причому доставка у цю суму не входить.

Вартість насамперед залежить від породи дерева: твердолистяні породи (дуб, бук, граб, клен, ясен, береза, акація) коштують близько 1400 грн за кубометр, сосна та вільха - близько 1150 грн, а ялина, ялиця та інші м'яколистяні породи - приблизно 1000 грн за куб. Усі наведені ціни вже містять ПДВ, тож різниця між найдорожчою та найдешевшою групами становить близько 400 грн на кубометрі, що стає відчутним при закупівлі одразу всього зимового запасу.

Вартість комуналки зросте до 50%: коли українці відчують удар по гаманцях
Дрова в Україні подорожчали / фото: УНІАН

Ціни на дрова також помітно відрізняються за регіонами: у Карпатах і на Поліссі деревини більше, тому там вартість найчастіше нижча за середню, тоді як на півдні та сході країни паливна деревина обходиться дорожче.

Чому дрова подорожчали і чи вистачить їх на зиму

Регіональну різницю цін доповнює й загальний прогноз щодо самого ринку деревини на опалювальний сезон. В етері "Київ24" енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв зауважив, що зима буде складною і для мешканців міст, і для мешканців сіл, адже вартість дров залишатиметься високою через дороге дизельне паливо.

"В село не треба дуже швидко виїжджати. І в селі буде і небезпечно, і достатньо складно, і в місті. В селі потрібні дрова, по ним питання наступне: найбільша фінансова складова в дровах - це їхнє транспортування до споживача. Тож вартість дров формує насамперед вартість дизельного палива. Буде важка зима і потрібно цю зиму просто пережити", - каже Ігнатьєв.

Експерт також розповів, що обсяг необхідної деревини для опалення суттєво варіюється залежно від типу та розмірів житла кожної родини.

"Все залежить від житлової площі будинку. В середньому для сільської хати 4−4,5 кубічних метри вистачає для грубки. Для великого будинку потреба може зрости до 10−15 куб. в залежності від того, як побудована система теплопостачання", - підкреслив він.

Ігнатьєв додав, що дефіциту дров на ринку наразі немає, а висока вартість пояснюється виключно ситуацією з паливом для транспортування.

Як заощадити на комунальних платежах взимку

Оскільки самі тарифи родини змінити не можуть, фінансові фахівці радять зосереджуватися на іншому важелі впливу - обсязі власного споживання ресурсів.

В етері "Київ24" експертка з персональних та бізнес-фінансів Єлєна Шепель порадила українцям проаналізувати платіжки за останні 6-12 місяців і визначити, на що конкретна родина витрачає найбільше коштів.

За її словами, вплинути на розмір тарифів окрема родина не може, натомість цілком реально скоригувати обсяги споживання електроенергії, води чи тепла. Для цього достатньо порівняти витрати за різні місяці з урахуванням сезонності та зосередитися саме на найдорожчих для конкретного домогосподарства послугах.

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Про персону: Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

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