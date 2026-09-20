В Україні електроенергія для населення може подорожчати: аналітик сказав коли

Експерт попередив українців про можливе здорожчання світла вже через кілька місяців.

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Тарифи на електроенергію в Україні, найімовірніше, підвищать / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Кущ:

Уряд України може втратити ручне регулювання вартості електроенергії

Тариф на електроенергію для населення можуть підвищити наступного року

Мораторій на підвищення комунальних послуг найближчим часом знімати не будуть

В Україні готуються реформувати енергетичний ринок через тиск зовнішніх партнерів. Це в перспективі призведе до втрати контролю урядом над ціноутворенням на базові комунальні послуги.

Про це в етері проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ. За його словами, через втрату ручного регулювання вартість електроенергії та тепла будуть формувати ринкові механізми.

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У такому випадку ціни на електроенергію для населення можуть зростати в залежності від попиту. Тому, на думку аналітики, світло для українців може подорожчати вже у 2027 року.

Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

"Незабаром я не думаю, що будуть знімати мораторії на підвищення комунальних послуг. Хіба що буде переглядатися плата за воду і водовідведення, але цей тариф не входить в мораторії", - додав Кущ.

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Главред писав, що за словами експерта з персональних та бізнес-фінансів Єлєни Шепель, оскільки самі тарифи родини змінити не можуть, українцям варто зосереджуватися на іншому важелі впливу - обсязі власного споживання ресурсів.

Треба проаналізувати платіжки за останні 6-12 місяців і визначити, на що конкретна родина витрачає найбільше коштів. Далі, в залежності від результатів, необхідно скоригувати обсяги споживання електроенергії, води чи тепла.

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна може розпочати поступове підвищення тарифів на електроенергію та газ для побутових споживачів у 2027 році після створення механізмів соціального захисту населення.

Раніше повідомлялося, що ризик перегляду комунальних тарифів в Україні після завершення дії воєнних обмежень справді існує, однак говорити про неминучий різкий стрибок поки передчасно.

Напередодні стало відомо, що тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 серпня 2026 року зріс на 25% - до 928,45 грн за МВт-год без ПДВ.

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Про персону: Олексій Кущ Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

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