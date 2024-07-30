Яким буде курс долара і євро в серпні: опубліковано прогноз

Очікується відчутне зростання пропозиції валюти з боку агроекспортерів, прогнозує Анна Золотько.

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З'явився прогноз курсу долара / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Не виключено, що значну частину дефіциту доведеться профінансувати за рахунок грошової емісії, що створюватиме додатковий тиск на гривню, заявив економіст Олександр Хмелевський.

"Тому, незважаючи на нещодавню корекцію, курс гривні в серпні буде переважно знижуватися. Загалом курс гривні щодо долара коливатиметься на міжбанківському ринку на рівні 41-42 грн, а курс євро 44,5-46,0 грн", - наголосив він у коментарі "Главреду".

Своєю чергою директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що очікується відчутне зростання пропозиції валюти з боку агроекспортерів.

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"Отже, є всі підстави вважати, що протягом серпня ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. Це не означає, що курс буде незмінним - коливання вартості американського долара неминучі. Однак, на мою думку, здебільшого котирування на ВРУ перебуватимуть у діапазоні 41,0-42,0 грн./$", - додала Золотько.

Хто такий Олександр Хмелевський? Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки. Освіта: Київський Національний Університет імені Т.Г.Шевченка, спеціальність - "політична економія". Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України. Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

Курс долара - останні новини за темою

Нагадаємо, Кабінет міністрів України припускає, що курс долара зросте на 10% у 2025 році з огляду на сповільнення економічного зростання та збільшення інфляції. Ці прогнози містяться в Бюджетній декларації на 2025-2027 роки.

Також станом на початок червня курс долара в Україні зріс на 8 копійок до 41,11 гривень за долар. Обмінники продавали тоді долар за 40,56 гривень.

Як повідомляв Главред, Україні залишився місяць, щоб уникнути дефолту. МВФ намагається домовитися про списання боргу, але часу мало. Оголошення дефолту може підірвати довіру приватних інвесторів до Заходу, що може мати серйозні наслідки для країни в майбутньому.

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