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Злетить чи втримається на рівні 40 гривень: курс долара на червень – прогноз

Марія Николишин
23 травня 2024, 11:57
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Національний банк змінив свою політику курсоутворення, зазначає економіст Данило Монін.
Злетить чи втримається на рівні 40 гривень: курс долара на червень – прогноз
Курс долара в Україні на червень / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ситуація з курсом валюти у травні є досить стабільною. Це можливо з огляду на низьку інфляцію, кращий експорт, ніж прогнозувалося, і плановий прихід зовнішньої допомоги, вважає економіст Данило Монін, передає 24 канал.

Він також упевнений, що на сьогодні Національний банк змінив свою політику курсоутворення: з порівняно стабільної гривні регулятор перейшов у режим плавної керованої девальвації нацвалюти.

"Загальний тренд - це невелика девальвація", - заявив економіст.

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Монін наголосив, що курс долара в Україні в червні варто очікувати в межах близько 39,5 - 40 грн/дол..

"Поки що не відомо, коли прийде перший транш фінансової допомоги зі США, адже більше обговорюється зараз військовий компонент. У будь-якому разі макрофінансова підтримка США - це повна підконтрольність курсу бажанням Нацбанку і відсутність ризиків великої девальвації гривні у 2024 році", - зазначив експерт.

Курс долара в Україні станом на 23 травня

Національний банк України встановив на четвер, 23 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,83 грн/дол., виходить, що гривня ослабла на 2 копійки.

Курс долара до гривні
Курс долара до гривні / фото: Мінфін

Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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Раніше повідомлялось, що у середньому один долар в Україні 2024 року коштуватиме 41 гривню. У найближчі декілька років долар стане дорожчим за 54 гривні, йдеться у звіті World Economic Outlook.

В той же час, загрози різкого зростання курсу долара США щодо гривні немає, проте його коливання неминучі, розповів економіст і колишній радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Нагадаємо, в Україні банки і пункти обміну не прийматимуть банкноти з ознаками значного зносу або пошкодження.

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