Долар піднявся до рекордної позначки: курс валют на 3 червня

Курс долара в Україні набув нового та рекордного значення. Попередній максимум був 31 травня 2024 року.

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Курс долара в Україні набув нового та рекордного значення / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

В Україні знову всерйоз підскочив готівковий курс долара. Згідно з даними порталу Minfin, валюта тримається вище за відмітку 41 долар за гривню.

На ранок 3 червня середній курс долара у продажу зріс на 8 копійок - до 41,11 гривень. Обмінники купують американську валюту за 40,56 гривні.

Курс долара до гривні / фото: Мінфін

Варто зауважити, що на міжбанку курс перебуває на позначках 40,56-40,58 гривень за долар (купівля/продаж). Це на три копійки нижче порівняно із закриттям у попередній банківський день.

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Курс валют в банках / фото: Мінфін

Офіційний курс долара

Національний банк України, у свою чергу, встановив офіційний курс на 3 червня на позначці 40,5373 гривні за 1 долар (+0,0372 гривні). Це чергове рекордне значення. Попередній максимум був 31 травня 2024 року - 40,50 гривень за долар.

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у середньому один долар в Україні 2024 року коштуватиме 41 гривню. У найближчі декілька років долар стане дорожчим за 54 гривні, йдеться у звіті World Economic Outlook.

Загрози різкого зростання курсу долара США щодо гривні немає, проте його коливання неминучі, вважає економіст і колишній радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

В Україні банки і пункти обміну не приймуть банкноти з ознаками значного зносу або пошкодження (наприклад, забруднення щонайменше 50% купюри), повідомляли в Нацбанку України.

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