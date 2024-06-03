Долар піднявся до рекордної позначки: курс валют на 3 червня

В Україні знову всерйоз підскочив готівковий курс долара. Згідно з даними порталу Minfin, валюта тримається вище за відмітку 41 долар за гривню.
На ранок 3 червня середній курс долара у продажу зріс на 8 копійок - до 41,11 гривень. Обмінники купують американську валюту за 40,56 гривні.
Варто зауважити, що на міжбанку курс перебуває на позначках 40,56-40,58 гривень за долар (купівля/продаж). Це на три копійки нижче порівняно із закриттям у попередній банківський день.
Офіційний курс долара
Національний банк України, у свою чергу, встановив офіційний курс на 3 червня на позначці 40,5373 гривні за 1 долар (+0,0372 гривні). Це чергове рекордне значення. Попередній максимум був 31 травня 2024 року - 40,50 гривень за долар.
Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
Зміни курсу долара - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у середньому один долар в Україні 2024 року коштуватиме 41 гривню. У найближчі декілька років долар стане дорожчим за 54 гривні, йдеться у звіті World Economic Outlook.
Загрози різкого зростання курсу долара США щодо гривні немає, проте його коливання неминучі, вважає економіст і колишній радник президента України з економічних питань Олег Устенко.
В Україні банки і пункти обміну не приймуть банкноти з ознаками значного зносу або пошкодження (наприклад, забруднення щонайменше 50% купюри), повідомляли в Нацбанку України.
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