Банки та обмінники відпустили курс: у які висоти "полетів" долар

В Україні всерйоз підскочив готівковий курс долара - і в банках, і в пунктах обміну. Згідно з даними порталу Minfin, вранці 22 травня фінустанови виставляли його курс на середньому рівні 39,6/40,1 грн (купівля/продаж) - і це на 18 копійок дорожче при купівлі і на 4 копійки при продажу, ніж 21 травня.
Загалом же великі банки купують валюту по 39,45-39,7 грн. Наприклад:
- ПриватБанк - 39,45 грн;
- Укрексімбанк - 39,5 грн;
- ПУМБ - 39,7 грн;
- Сенс Банк - 39,7 грн;
- Креді Агріколь - 39,5 грн.
- Продають же вони її по 40,05-40,2 грн. Зокрема:
- ПриватБанк - 40,05 грн;
- Укрексімбанк - 40,1 грн;
- ПУМБ - 40,2 грн;
- Сенс Банк - 40,1 грн;
- Креді Агріколь Банк - 40,1 грн.
Але потрібно розуміти, що вищенаведені показники можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках - там можуть виставляти додаткову комісію.
Подорожчав долар і в пунктах обміну малют. Уранці 22 травня там курс визначили в середньому на рівні 39,85/40,25 грн (купівля/продаж). Тобто:
- на 25 копійок дорожче в купівлі, ніж днем раніше;
- на 16 копійок у продажу.
Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
Зміни курсу долара - останні новини
Раніше у звіті World Economic Outlook повідомлялося, що в середньому один долар в Україні 2024 року коштуватиме 41 гривню. У найближчі кілька років долар стане дорожчим за 54 гривні.
Загрози різкого зростання курсу долара США щодо гривні немає, проте його коливання неминучі, вважає економіст і колишній радник президента України з економічних питань Олег Устенко.
В Україні банки і пункти обміну не приймуть банкноти з ознаками значного зносу або пошкодження (наприклад, забруднення не менше ніж 50% купюри), повідомляли в Нацбанку України.
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