Банки та обмінники відпустили курс: у які висоти "полетів" долар

В Україні відчутно подорожчав готівковий долар - причому як у банках, так і в обмінниках.

https://glavred.net/economics/banki-i-obmenniki-otpustili-kurs-v-kakie-vysi-uletel-dollar-10566989.html Посилання скопійоване

Долар підскочив у банках і обмінниках: що сталося / УНІАН

В Україні всерйоз підскочив готівковий курс долара - і в банках, і в пунктах обміну. Згідно з даними порталу Minfin, вранці 22 травня фінустанови виставляли його курс на середньому рівні 39,6/40,1 грн (купівля/продаж) - і це на 18 копійок дорожче при купівлі і на 4 копійки при продажу, ніж 21 травня.

Загалом же великі банки купують валюту по 39,45-39,7 грн. Наприклад:

ПриватБанк - 39,45 грн;

Укрексімбанк - 39,5 грн;

ПУМБ - 39,7 грн;

Сенс Банк - 39,7 грн;

Креді Агріколь - 39,5 грн.

Продають же вони її по 40,05-40,2 грн. Зокрема:

ПриватБанк - 40,05 грн;

Укрексімбанк - 40,1 грн;

ПУМБ - 40,2 грн;

Сенс Банк - 40,1 грн;

Креді Агріколь Банк - 40,1 грн.

Але потрібно розуміти, що вищенаведені показники можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках - там можуть виставляти додаткову комісію.

відео дня

Подорожчав долар і в пунктах обміну малют. Уранці 22 травня там курс визначили в середньому на рівні 39,85/40,25 грн (купівля/продаж). Тобто:

на 25 копійок дорожче в купівлі, ніж днем раніше;

на 16 копійок у продажу.

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Зміни курсу долара - останні новини

Раніше у звіті World Economic Outlook повідомлялося, що в середньому один долар в Україні 2024 року коштуватиме 41 гривню. У найближчі кілька років долар стане дорожчим за 54 гривні.

Загрози різкого зростання курсу долара США щодо гривні немає, проте його коливання неминучі, вважає економіст і колишній радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

В Україні банки і пункти обміну не приймуть банкноти з ознаками значного зносу або пошкодження (наприклад, забруднення не менше ніж 50% купюри), повідомляли в Нацбанку України.

Вас може зацікавити таке:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред