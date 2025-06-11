Які міста будуть і не будуть відновлювати після війни: експерт приголомшив відповіддю

Міста, де немає виробничих сил, не будуть відновлювати в першу чергу.

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Які зруйновані міста відновлюватимуть після війни / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, ДСНС

Про що говорить Новак:

Україна відновлюватиме зруйновані міста після війни

Відновлювати населені пункту будуть ті, де є продуктивні сили

Після війни відновлюватимуть зруйновані Росією українські міста. Однак насамперед це стосуватиметься лише тих населених пунктів, де є продуктивні сили та певні ресурси. Про це під час чату на Главреді сказав голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Таким чином Україна зможе відновити виробництво та переробку тих чи інших ресурсів, а також почати виробляти певні товари. Це відновить економічне життя регіону.

"Наприклад, там, де є вугілля, можна будувати вугільні шахти, там, де поклади руди, - металургійні заводи та комбінати, а навколо них уже розростається населений пункт. Саме від розміщення продуктивних сил залежить розвиток населених пунктів, їхня величина і перспективність", - сказав Новак.

Дивіться відео з чатом Андрія Новака на Главреді:

Якщо в регіоні не буде економічного життя, то людям не буде де працювати, акцентував економіст.

"Ми можемо налаштувати житлових будинків, дитячих садків і лікарень, але де працювати людям? А працювати люди зможуть там, де розміщені певні виробничі потужності, які виробляють якусь продукцію. Саме за економічним підходом будуть відновлюватися або не відновлюватися населені пункти України, які вже зруйнувала і, на жаль, ще зруйнує Росія", - підсумував Новак.

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Як писав Главред, у ніч на 10 червня, армія диктатора Путіна масовано атакувала Київ "Шахедами" і ракетами. У КМДА повідомили, що в столиці пошкодження отримали 7 районів. Є часткові руйнування та загоряння в багатоповерхівках і приватних будинках. Горіли машини та складські приміщення.

Цієї ж ночі, ворог масовано атакував Одесу ударними дронами. Зафіксовано влучання в житлові будинки та пологовий будинок. Унаслідок ворожого удару 2 чоловіків загинули. Ще дев'ять осіб постраждали.

Нагадаємо, вранці 9 червня, у Рівному прогриміли вибухи на тлі ракетної атаки РФ. Як повідомив голова ОВА Олександр Коваль, Рівненська область пережила важку ніч через потужний повітряний удар РФ. За попередньою інформацією, одна людина поранена.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, науковець, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. 2009 року Андрія Новака було обрано головою оргкомітету економічного форуму Українського Миру. Того ж року стартував ініційований ним проєкт Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 року на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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