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Як продуктові обманюють клієнтів: у Держпродспоживслужбі назвали популярні способи

5 лютого 2023, 16:29
Під час війни продуктові магазини не перестають обманювати клієнтів. І, кажуть фахівці, у них для цього є цілий арсенал прийомів і хитрощів.
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У Держпродспоживслужбі назвали популярні способи обману при торгівлі продуктами / Pixabay

Під час війни недобросовісні власники продуктових магазинів не перестають обманювати українців і дуже часто використовують обвіс, брехня в цінниках і продажу прострочення під виглядом акцій. Про це розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"У топі порушень обвішування. У кожному магазині повинні бути контрольні ваги. Якщо їх не виставляють, це вже порушення. Друге - це цінники. Ціни, зазначені на товарі, і ті, які є вже на касі, не можуть відрізнятися. Це також привід для роботи Держспоживслужби. Третє - знижки та акції. Часто це продукти харчування, у яких вже закінчився термін придатності, вони небезпечні. Такі "акції" йдуть врозріз із законодавством", - розповів Рубан.

За словами чиновника, якщо на касі при розрахунку за товар виявилося, що товар продають за ціною, Що відрізняється від зазначеної на етикетці на прилавку, то покупцеві слід:

  • проінформувати продавця про порушення і вимагати оплати товару за ціною, яка була вказана спочатку;
  • у разі відмови продавця звернутися в Держпродспоживслужбу скаргу можна залишити по телефону або онлайн, також є можливість записатися на прийом).

Рубан каже - наразі планові перевірки магазинів тимчасово не проводяться через воєнний стан. Але, за його словами, це не привід не звертатися в Держспоживслужбу, а навіть навпаки – скарга дасть можливість фахівцям прийти в магазин з позаплановою перевіркою.

"Наприклад, в Києві ми ввели т. зв. моніторинг, ведемо збір інформації по кожному суб'єкту господарювання. Протягом 24 годин після того, як надходить інформація, ми виходимо на суб'єкт і врегулюємо ситуацію вже на місці", – підсумував він.

Ціни на продукти

Раніше генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в 2023 року з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

До того агроексперти попереджали українців, що взимку 2022/2023 в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни на них піднімуться ще сильніше, ніж зараз.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин прогнозувала - ціни на цукор, швидше за все, виростуть, але не суттєво. Україна здатна забезпечити себе цукром самостійно, оскільки для цього є працюючі цукрові заводи і необхідні посіви цукрових буряків.

Інші новини про ціни на продукти:

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