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Що з продуктів найсильніше за рік в Україні подорожчало - статистика

21 грудня 2022, 17:42
Як кажуть у Держстаті, якщо порівнювати ціни в листопаді з попереднім місяцем, найсильніше зросли в ціні курячі яйця – 10,6%.
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Що з продуктів найсильніше за рік в Україні подорожчало - статистика / pixabay

В Україні рівень інфляції в листопаді на споживчому ринку порівняно з жовтнем 2022 року становив 0,7%, а з початку січня – 25,7%. Про це свідчать дані, які були опубліковані Держслужби статистики України.

Згідно зі свіжими даними, найсильніше подорожчали фрукти, овочі, риба і курячі яйця.

А в річному розрізі динаміка подорожчання виглядає так:

  • яйця (+98,8%);
  • фрукти (+63,9%);
  • овочі (+63,2%);
  • риба та рибні продукти (+45,5%);
  • хліб і хлібопродукти (+32%);
  • цукор (+29,7%);
  • макаронні вироби (+29,6%);
  • масло (+27,3%);
  • сир і сир (+24,2%);
  • молоко (+19,8%).

Далі - безалкогольні напої подорожчали на 35,1%. А алкогольні напої та тютюнові вироби – на 22,1%.

Якщо порівнювати ціни в листопаді з попереднім місяцем, найсильніше зросли в ціні яйця – 10,6%. На 3,3% подорожчало молоко, а молочні продукти, вершкове масло і риба – на 2%.

Що з продуктів найсильніше за рік в Україні подорожчало - статистика

При цьому подешевшали − фрукти, продукти переробки зернових, свинина, овочі та цукор. А загальне зниження цін становило від 1,1 до 6,9%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні за останній час рекордно подорожчало в ціні вершкове масло. Продукт подорожчав на 8-10%, ціна на масло буде продовжувати рости.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин прогнозувала - ціни на цукор, швидше за все, виростуть, але не суттєво. Україна здатна забезпечити себе цукром самостійно, оскільки для цього є працюючі цукрові заводи і необхідні посіви цукрових буряків.

Інші новини:

ціни на продукти війна Росії та України
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