Пробивають "стелю": в Україні рекордно злетіли ціни на ще один улюблений продукт

Зокрема, риба вже досягла "стелі", бо подорожчала на 40% протягом 2022 року.

Ціни на продукти / pixabay

На тлі повномасштабної війни у 2023 році інфляція в Україні, за прогнозами уряду, не сповільниться і може досягти 28% у разі песимістичного сценарію.

Як пише Agroreview, найбільше вона проявиться в подорожчанні продуктів. Експерти відзначають, що лідером по зростанню цін стануть овочі.

До того ж значно знизиться пропозиція овочів з теплиць і парників через постійні відключення електроенергії.

Так, українці будуть частіше переходити на імпортні продукти, які здатні замінити дорогу українську продукцію. Зокрема, риба вже досягла "стелі", бо подорожчала на 40% протягом 2022 року. Те ж сталося з яйцями.

"Ви можете поставити на яйце і 100 гривень, але хто ж вам його купить за таку ціну? Тому виробники будуть шукати якісь компроміси з ринком, будуть шукати можливості, щоб вписатися в купівельну спроможність українців. Стеля, яка сьогодні є об'єктивною, це - ціна імпортного товару, помножена на поточний курс. Якщо твоя собівартість і ціна істотно вище цієї ціни, то твій товар при всіх патріотичних почуттях купувати не будеш. Так ось, у нас стеля вже сформувалася по більшості продуктів", - пояснили фахівці.

Тільки на Чорнобаївській птахофабриці, яку росіяни зруйнували, загинули чотири з половиною мільйони курей, в результаті чого різко подорожчала продукція.

У той же час яйця можуть подешевшати, але навесні. Тим часом курятина, м'ясо і сало ще можуть подорожчати і додати в ціні близько 30%.

Ціни на продукти

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

Раніше експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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