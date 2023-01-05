Станом на 5 січня 2023 року, свиняча грудинка коштує в середньому 176,81 грн/кг (це майже на вісім гривень більше ціни у грудні-2022).

В Україні "заскакали" ціни на м'ясо: яке саме подорожчало / Колаж фото УНІАН

В Україні змінилися ціни на деякі, найбільш популярні види м'яса. Про це повідомляє портал "Мінфін".

Згідно зі свіжими даними, свиняча грудинка коштує в середньому 176,81 грн/кг (на 8 грн більше середньомісячної ціни у грудні 2022 року) у 169,12 грн/кг.

В окремих мережах супермаркетів свиняча грудинка стоїть (за кілограм):

Metro – 167,29 грн;

Novus – 189 грн;

Auchan – 175,95 грн;

Megamarket - 175 грн.

Свиняча лопатка подорожчала на 6,57 грн-зі 156,6 грн до 163,17 грн за кілограм:

Auchan – 161,95 грн;

Novus – 169 грн;

Metro – 161,89 грн;

Varus – 149 грн;

Megamarket - 174 грн.

Ошийок свинячий подорожчав на 4,49 грн-з 192,46 грн / кг до 196,95 грн / кг:

Auchan-200,95 грн;

Novus – 194 грн;

Metro – 179,9 грн;

Varus – 189,9 грн;

Megamarket - 220 грн.

Але, з іншого боку куряча гомілка подешевшала майже на 12 грн за кілограм:

Novus - 69,99 грн;

Varus - 49,9 грн.

Але куряче філе подорожчало - 4,24 грн / кг (з 133,69 грн до 137,93 грн):

Novus – 144 грн;

Auchan – 139,9 грн;

Varus - 129,9 грн.

Ціни на продукти

Раніше генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявляв, що наступного року з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

До того агроексперти попереджали українців, що взимку 2022/2023 в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни на них піднімуться ще сильніше, ніж зараз.

Інші новини: