В Україні "заскакали" ціни на м'ясо: яке саме подорожчало

В Україні змінилися ціни на деякі, найбільш популярні види м'яса. Про це повідомляє портал "Мінфін".
Згідно зі свіжими даними, свиняча грудинка коштує в середньому 176,81 грн/кг (на 8 грн більше середньомісячної ціни у грудні 2022 року) у 169,12 грн/кг.
В окремих мережах супермаркетів свиняча грудинка стоїть (за кілограм):
- Metro – 167,29 грн;
- Novus – 189 грн;
- Auchan – 175,95 грн;
- Megamarket - 175 грн.
Свиняча лопатка подорожчала на 6,57 грн-зі 156,6 грн до 163,17 грн за кілограм:
- Auchan – 161,95 грн;
- Novus – 169 грн;
- Metro – 161,89 грн;
- Varus – 149 грн;
- Megamarket - 174 грн.
Ошийок свинячий подорожчав на 4,49 грн-з 192,46 грн / кг до 196,95 грн / кг:
- Auchan-200,95 грн;
- Novus – 194 грн;
- Metro – 179,9 грн;
- Varus – 189,9 грн;
- Megamarket - 220 грн.
Але, з іншого боку куряча гомілка подешевшала майже на 12 грн за кілограм:
- Novus - 69,99 грн;
- Varus - 49,9 грн.
Але куряче філе подорожчало - 4,24 грн / кг (з 133,69 грн до 137,93 грн):
- Novus – 144 грн;
- Auchan – 139,9 грн;
- Varus - 129,9 грн.
Ціни на продукти
Раніше генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявляв, що наступного року з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.
До того агроексперти попереджали українців, що взимку 2022/2023 в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни на них піднімуться ще сильніше, ніж зараз.
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