Як платити за світло вдвічі менше: що потрібно зробити

В українців залишається можливість при підключенні двозонного лічильника платити за струм удвічі менше.

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Як економити електрику у квартирі? / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні в українців, як і раніше, залишається можливість у разі підключення двозонного лічильника платити за струм удвічі менше. Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозрєватель".

Як кажуть фахівці, підключення нічного тарифу безкоштовне. Але при цьому українцю доведеться придбати двозонний лічильник (і він коштує від 1,6 тисячі до 2,4 тисячі грн). Але, на їхню думку, така покупка скоро виправдає себе. Приміром, якщо ви витрачаєте 250 кіловат-годин на місяць і половину енергії споживатимете в нічний період, щомісяця ви зможете економити 165 грн.

Як економити електрику у квартирі

Щоб знизити енергоспоживання і знизити навантаження на мережу, в годину пік потрібно відключати електроприлади. А саме:

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обігрівач;

бойлер;

тепла підлога;

традиційні лампи розжарювання (альтернатива - замінити світлодіодними);

пральна машина;

кондиціонер;

електроплита.

Також не слід одночасно вмикати кілька приладів, що різко збільшують навантаження на мережі. Це електрочайник, мікрохвильовка, кавоварка, праска, фен для волосся тощо.

Що таке житлово-комунальні послуги? Житлово-комунальні послуги (ЖКП) - послуги з підтримання та відновлення належного технічного та санітарно-гігієнічного стану будівель, споруд, обладнання, комунікацій та об'єктів комунального призначення, повідомляє "Вікіпедія".

Підвищення комунальних тарифів в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло - брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Крім того, влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної та амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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