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Як показання лічильників не "зробити" недійсними: українцям розповіли секрети

Дмитро Відоменко
2 лютого 2024, 08:18
В Україні відновлено планові повірки лічильників комунальних послуг. Вимога стосується не тільки приладів обліку споживання газу та світла, а й лічильників води.
Лампочка, лічильник
Фахівці нагадали, що планова повірка зазвичай проводиться кожні чотири роки / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні відновлено планові повірки лічильників комунальних послуг - така вимога стосується не тільки приладів обліку споживання газу та електрики, але й лічильників води, зокрема гарячої. Якщо повірка не буде проведена вчасно, то показники споживання вважатимуться недійсними. Про це попередили в чернігівському "Облтеплокомуненерго".

"Завдяки цій процедурі визначається точність показань вимірювальних пристроїв і можливість їхньої подальшої експлуатації", - кажуть співробітники.

Фахівці зазначили, що планова повірка зазвичай проводиться кожні чотири роки.

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Відповідно:

  • для нових лічильників необхідно відрахувати чотири роки від дати їхнього виробництва, яка була зазначена в техпаспорті приладу (важливо враховувати, що рахується саме дата виробництва, а не встановлення);
  • для вже встановлених лічильників дата наступної повірки відраховується від дати, зазначеної у свідоцтві, виданому після минулої повірки.

Однак постійно рахувати дні споживачеві не потрібно. Якщо лічильник уже "прострочений" - тобто для нього закінчився міжповірочний інтервал - повідомлення про необхідність провести повірку має з'явитися у квитанції.

Повірка лічильника води без демонтажу - що потрібно знати

Насамперед потрібно визначитися з вибором організації, яка виконує повірку лічильників на дому. Споживач не обмежений у праві вибору, але слід звертати увагу на наявність "Свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки".

Зазвичай повірка без зняття лічильника коштує додаткових грошей, проте значно пришвидшує саму процедуру. Адже в разі демонтажу, може виникнути плутанина з рахунками за воду.

Після повірки необхідно отримати "Свідоцтво про відповідність приладу обліку державним вимогам до вимірювальної техніки" і "Акти про проведення повірки". Крім місця монтажу, номера пломби, показань лічильника документ має містити дату повірки та/або ремонту. Акт складається у двох примірниках, один зберігається у споживача, другий - у підприємства.

Якщо все ж таки потрібно провести демонтаж лічильника, споживачеві доведеться написати заяву на розпломбування лічильника, зазначивши адресу та контактні дані для зворотного зв'язку, - і оплатити рахунок. Фахівці інспекції узгодять час здійснення розпломбування, а ось демонтаж і зворотний монтаж здійснюється тільки в присутності споживача. Ну і після повірки лічильника потрібно буде написати заяву на опломбування.

Підвищення комунальних тарифів в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло - брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Крім того, влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної та амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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