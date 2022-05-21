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Німеччина та Італія дозволили компаніям відкривати рахунки в рублях для покупки газу з РФ - Reuters

21 травня 2022, 06:54

Більшість фірм ЄС укладають контракти з Газпромом в євро або доларах. Однак в інструкції не йдеться, що відкриття рублевих рахунків буде порушенням санкцій.

Газпром
У березні Путін доручив надалі брати оплату за постачання газу до Європи лише в рублях / Фото УНІАН

Уряди Німеччини та Італії нібито повідомили компаніям-імпортерам газу, що вони можуть відкривати рахунки в рублях для купівлі російського газу. Це необхідно для того, щоби не порушувати санкції проти Росії, запроваджені через війну в Україні.

Як пише 20 травня агенство Reuters з посиланням на джерела, рішення було обговорено з Європейським союзом.

Так, Берлін повідомив німецьким імпортерам газу, що вони можуть відкривати рахунки в рублях для оплати газу без порушення санкцій, якщо платежі, які вони здійснюють в Газпромбанк, здійснюються не в російській валюті.

За словами джерел журналістів, Німеччина, яка є найбільшим імпортером російського газу, "послідовно діяла з цього питання в тісній координації з ЄС".

Водночас, як стверджує видання, уряд Італії також поговорив з Європейською комісією і отримав роз'яснення щодо того, як купувати російський газ на законних підставах.

Як сказав Reuters високопоставлене джерело в уряді, це сталося до того, як італійська енергетична компанія Eni (ENI.Mi) заявила, що вже почала процедуру відкриття двох рахунків, одного в євро і одного - в рублях.

"Більшість контрактів фірм ЄС з Газпромом укладаються в євро або доларах. Однак в інструкції прямо не говориться, що відкриття рублевих рахунків для конвертації цих платежів в російську валюту буде порушенням санкцій ЄС", – пише видання.

Газовий шантаж Заходу з боку Росії

У березні президент країни-агресора РФ Володимир Путін доручив надалі брати оплату за постачання газу до Європи лише в рублях. За його словами, нібито розрахунки в доларах, євро та інших валютах втратили всякий сенс через санкції.

Велика сімка відкинула вимоги Росії щодо оплати газу в рублях. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек сказав, що це порушення контрактних зобов'язань. Платити за газ в рублях європейці Російській державі не зобов'язані.

Пізніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що Росія може перекрити постачання газу до країн ЄС, якщо Захід не платитимев рублях.

31 березня Путін підписав відповідний указ, мовляв, перекладає оплату за газ для "недружніх країн" в рубль. Німеччина і Франція різко виступили проти.

У підсумку РФ змушена була відступити від своїх вимог. Зокрема, зміст документа щодо газових розрахунків із Заходом істотно відрізнялося від заяв, які звучали раніше в Кремлі. Європейські компанії, як і раніше, будуть купувати газ в євро.

1 травня РФ висунула ультиматум країнам Європи, який передбачає відмову Газпрому постачати їм газ у тому випадку, якщо вони не будуть платити за паливо в рублях. Термін російської умови закінчується 21 травня. Фінляндія вже отримала попередження про припинення поставок палива. Як вважають в Гельсінкі, від газу з РФ можуть бути відключені багато країн Євросоюзу. У Москві стверджують, що перехід на оплату в рублях, мовляв, дозволить європейським країнам отримувати газ без збоїв. У Фінляндії не згодні з такою умовою та вже готуються до відключення газу.

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