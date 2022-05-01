Путін шантажує Європу: Газпром погрожує вже з 21 травня зарубати постачання газу до Європи

Слідом за Фінляндією газ з Росії може припинити отримувати низка інших країн Євросоюзу / Reuters

РФ висунула ультиматум країнам Європи, що передбачає відмову Газпрому постачати їм газ у тому випадку, якщо вони не сплачуватимуть за паливо в рублях. Термін російської умови закінчується 21 травня. Фінляндія вже отримала попередження щодо припинення постачань палива. Як вважають у Гельсінкі, від газу з РФ можуть бути відключені багато країн Євросоюзу. У Москві стверджують, що перехід на сплату в рублях, мовляв, дозволить європейським країнам отримувати газ без збоїв.

Як повідомляє Helsingin Sanomat з посиланням на фінські компанії і уряд, ультиматум від Росії щодо сплати за газ рублями закінчується 21 травня. У Фінляндії не згодні з такою умовою і вже готуються до відключення газу.

читайте такожКоли ЄС відмовиться від нафти і газу, на Росію очікує така бідність, якої вона ще не бачила - ПодолякКрім того, у Гельсінкі вважають, що Росія може відключити від газу і багато інших країн Євросоюзу.

У Газпромі, у свою чергу, стверджують, що Європі для безперебійного отримання газу нібито слід переходити на сплату в рублях.

"У Газпромі заявили, що згода на нові вимоги щодо сплати є умовою для продовження безперебійних постачань газу", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що Росія може відключити Фінляндії газ вже 21 травня – на наступний день після закінчення терміну відповіді на "вимогу" росіян.

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Газовий шантаж Заходу з боку Росії

Президент РФ Володимир Путін 23 березня заявляв, що Росія збирається отримувати сплату за газ від Європи в рублях. За його словами, в Москві вирішили зробити такий вибір нібито через недоцільність отримання сплати в доларах в умовах санкцій з боку Заходу.

Велика сімка відкинула вимога Росії щодо сплати газу в рублях. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек сказав, що це порушення контрактних зобов'язань. Сплачувати за газ в рублях європейці російській державі не зобов'язані.

Пізніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заяяви про те, що Росія може перекрити постачання газу до країн ЄС, якщо Захід не сплачуватиме в рублях.

31 березня Путін підписав відповідний указ, який, мовляв, перелаштовує сплату за газ для "недружніх країн" в рубль. Німеччина та Франція різко виступили проти.

У підсумку РФ змушена була відступити від своїх вимог. Зокрема, зміст документа щодо газових розрахунків із Заходом суттєво відрізнявся від заяв, які звучали раніше в Кремлі. Європейські компанії, як і раніше, купуватимуть газ в євро.

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