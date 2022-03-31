Путін зібрався торгувати газом в рублях, але Європа рішуче відкинула ультиматум Кремля

Путін вимагає, щоб Європа платила за газ в рублях, але на Заході не збираються виконувати ультиматум / Reuters

Російський президент Володимир Путін вибухнув ультимативною заявою про те, що він підписав указ про переведення розрахунків за газ з "недружніми країнами" в рублі. На сплату за постачання в рублях він очікує вже з 1 квітня, тоді як зарубіжні компанії, мовляв, відтепер повинні відкрити рублеві рахунки в банках РФ. Якщо цього не станеться, Росія нібито готова перекрити постачання газу до Європи. Однак в ЄС вже відкинули ультиматум Кремля.

Як повідомляє Інтерфакс, у четвер, 31 березня, під час відкриття наради з авіаційної галузі він сказав, що указ щодо переведення розрахунків за газ з країнами Заходу в рублі вже підписано. Москва вимагає від європейських компаній відкриття рахунків у банках РФ для сплати за постачання вже з 1 квітня.

Якщо західні компанії не відкриють такі рахунки, контракти на постачання палива, мовляв, будуть припинені.

"Діючі контракти на поставку газу будуть зупинені, якщо покупці з недружніх країн не виконають нові умови сплати", - сказав Путін.

Реакція Німеччини та Франції на ультиматум Путіна

Офіційні Берлін та Париж ухвалили рішення про те, що вони відмовляються від виконання ультиматуму Путіна зі сплати за постачання газу в рублях. Про це заявив міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер.

"Париж і Берлін не приймуть умови Росії щодо оплату постачань газу в рублях", - підкреслив він на спільній пресконференції з міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком.

Росія вимагає від Заходу платити за газ в рублях

Глава РФ Володимир Путін 23 березня заявив, що Москва збирається отримувати від Євросоюзу сплату за газ в рублях, оскільки платити за паливо в євро і доларах, на його думку, в умовах санкцій недоцільно.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек 28 березня сказав про те, що під час зустрічі Великої сімки було ухвалено рішення щодо відмови платити Росії за газ в рублях. Таку пропозицію він назвав порушенням Москвою контрактних зобов'язань.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, у свою чергу, заявив, що якщо Захід відмовиться сплачувати за газ в рублях, Росія може перекрити постачання палива до цих країн.