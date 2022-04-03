Газовий шантаж Путіна провалився: Європа купуватиме газ за євро, а рублі дістануться Газпрому

Європа купуватиме газ у Росії за євро - Пєсков / УНІАН

Європейські держави, як і раніше, сплачуватимуть за купівлю газу у Росії в євро, як передбачено підписаними контрактами. Однак кінцеві надходження продавцю палива Газпрому надходитимуть в рублях. Планується купівля рублів за євро. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, спікер Кремля сказав, що країни Європи як сплачували, так і сплачуватимуть за куплений у Росії газ в євро. Така форма сплати передбачена договорами.

читайте такожЯкщо Росія зарубає поставки газу до Європм, Німеччина конфіскує "дочки" Газпрому і Роснєфті - ЗМІЗа його словами, рублі отримуватиме вже Газпром, як продавець газу. Отримані євро російська влада збирається міняти на рублі.

"Але при цьому кінцева сплата все ж таки надходитиме продавцю - "Газпрому" - саме в рублях шляхом вже придбання за ці євро російських рублів", - сказав Дмитро Пєсков, підкресливши, що така схема є "прототипом системи" розрахунків за газ в рублях.

Шантаж Заходу з боку Росії щодо сплати постачань газу

Російський президент Володимир Путін 23 березня казав, що Росія зібралася отримувати оплату за газ від Європи в рублях. За словами Путіна, у Москві вирішили вчинити таким чином через, мовляв, недоцільність сплати за паливо в іноземній валюті в умовах санкції.

Міністр економіки ФРН Роберт Хабек пізніше сказав, що Велика сімка ухвалила рішення щодо відмови платити РФ за газ в рублях. Вимогу Москви на Заході назвали порушенням контрактних зобов'язань.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву, згідно з якою Росія може перекрити постачання газу до країн Європи, якщо Захід відмовиться від розрахунку в рублях.

31 березня Путін підписав указ про переведення операцій зі сплати за газ з "недружніми країнами" в національну валюту – рубль. Однак Німеччина і Франція різко відкинули ультиматум Путіна.

У підсумку Росія відступила від своїх вимог. Зміст документа щодо газових розрахунків із Заходом значно відрізнявся від раніше озвучених заяв. Європейські країни і компанії продовжать купувати газ за євро.

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