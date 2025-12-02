Європейський Центробанк відмовився підтримати видачу Україні €140 млрд з активів РФ - FT

Країни ЄС мають надати державні гарантії, щоб розподілити ризик повернення "репараційного кредиту".

Європейський Центробанк відмовився гарантувати репараційний кредит для України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Фінансисти бояться високої інфляції в Європі

Єврокомісія почала розробку альтернативних пропозицій

Європейський центральний банк відмовився надати гарантії для виплати "репараційного кредиту" Україні на суму 140 мільярдів євро, який має бути забезпечений замороженими російськими активами. Це рішення базується на висновку, що пропозиція Єврокомісії виходить за межі мандата банку. Про це пише The Financial Times.

Зазначається, що країни ЄС мають надати державні гарантії, щоб розподілити ризик повернення "репараційного кредиту". Але, на думку представників Європейської комісії, країни-члени не зможуть оперативно зібрати необхідні кошти. Тому вони звернулися до ЄЦБ з пропозицією виступити кредитором останньої надії для бельгійського Euroclear Bank. Але представники Європейського центрального банку відмовили.

Внутрішній аналіз Європейського Центробанку дійшов висновку, що пропозиція комісії рівнозначна наданню прямого фінансування урядам, оскільки Центральний банк покриватиме фінансові зобов'язання держав-членів.

Ця практика, яку економісти називають "монетарним фінансуванням", заборонена в договорах ЄС, оскільки вона може призвести до високої інфляції та втрати довіри до регулятора.

За даними газети, у відповідь на позицію ЄЦБ Єврокомісія почала розробку альтернативних пропозицій, які б забезпечили тимчасову ліквідність для підтримки кредиту в розмірі 140 млрд євро.

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що готова дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відновлення України після війни. Водночас Кремль наполягає, щоб частина цих коштів була спрямована на окуповані нею території.

Як повідомляв Главред, ЄС планує використовувати заморожені російські активи для кредиту Україні на 140 млрд євро. Кредит буде надано траншами для оборони і бюджету, а повертати його Київ буде після закінчення війни та отримання репарацій від Росії.

Однак США відмовилися підтримувати план ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Американські чиновники пояснили рішення ризиками для ринку і не взяли на себе жодних зобов'язань. У ЄС розчаровані, адже раніше адміністрація Трампа закликала активніше задіювати російські кошти.

