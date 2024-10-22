До 35 мільярдів євро: в ЄС погодили кредит для України - на що підуть кошти

Європарламент підтримав пакет допомоги на суму до €35 млрд для України, які виплатять за рахунок майбутніх доходів від заморожених активів РФ.

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ЄП погодив кредит для України на €35 мільярдів - на що підуть кошти / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Україна отримає кредит від ЄС на суму до 35 мільярдів євро

Вплив війни на економіку України

Що кажуть євродепутати про мир в Україні

Сьогодні, 22 жовтня, Європарламент підтримав надання Україні макрофінансової допомоги у вигляді кредиту на суму до 35 мільярдів євро, який буде виплачуватись за рахунок заморожених російських активів в країнах ЄС. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

За це рішення проголосували 518 депутатів, 56 - проголосували проти, а 61 – утримався.

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На рішення Європарламенту відреагував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який зазначив, що отримані кошти підуть на покриття нагальних фінансових потреб України.

"Це важливий внесок ЄС у межах $50 млрд кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів, який допоможе покрити нагальні фінансові потреби України", - написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, аргументуючи необхідність затвердження кредитного механізму із використанням заморожених російських активів на суму 50 мільярдів доларів від "Групи семи", з яких частка ЄС складає 35 мільярдів євро, зазначив, що посилення російської війни проти України та її атаки на українську енергетичну інфраструктуру суттєво впливають на економіку та фінанси України.

"За оцінками Міжнародного валютного фонду, дефіцит фінансування може досягти 41,5 мільярда доларів США у 2025 році, тобто на 15,6 мільярда доларів США більше, ніж передбачалося раніше", - повідомив він, передає "Радіо Свобода".

Перед голосуванням депутати Європарламенту обговорили це питання під час дебатів. Скептики з ультраправих сил, яких у цьому скликанні стало більше, наголошували, що Україні необхідне мирне, а не військове вирішення конфлікту. Деякі висловлювали стурбованість корупцією та вважали, що західна допомога лише сприяє руйнуванню країни. Однак більшість учасників дискусії підкреслювали, що Україна веде війну як акт самозахисту, і захищає не лише себе, а й Європу. Використання російських активів для допомоги Україні вважають способом змусити Росію відповісти за свої злочини.

"Багато хто говорить на цих дебатах про мир. Мир у час, коли путінський режим бомбардує школи та лікарні. Вони говорять про мир, коли російські військові страчують українських солдатів. Ви в курсі умов Путіна для миру? Нещодавно він їх повідомив на пресконференції. Повна капітуляція українських військових – можете собі уявити, як ці мирні переговори виглядатимуть", – заявив під час дебатів євродепутат від Німеччини Лукас Сіпе.

Що таке Європейський парламент? Європейський парламент — законодавчий орган Європейського Союзу, що обирається прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу. Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільш потужних законодавчих органів у світі. Нині парламент складається з 705 членів і 1 голови, які представляють найбільший міжнаціональний демократичний електорат у світі (500 мільйонів виборців у 2013 році), пише Вікіпедія.

Допомога для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня здійснив неанонсований візит до Києва, де під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів.

Цей пакет включає додаткові боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю, про що йдеться в заяві Пентагону, розісланій ЗМІ.

Крім того, США профінансують виробництво українських дронів на суму 800 мільйонів доларів, що стане окремим пакетом фінансування для безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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