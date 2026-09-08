"Публічно має вибачатися": Денисенко розкрила головну образу на Федінчика

Українська актриса відверто зізналася, за що досі дорікає колишньому коханому.

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Наталка Денисенко - стосунки з Андрієм Федінчиком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Федінчик; скріншот із відео

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Чому розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика викликало скандал

Який вчинок екс-чоловіка образив актрису

Як колишнє подружжя виховує спільного сина Андрія

Українська актриса Наталка Денисенко відверто розповіла про складне розлучення з актором Андрієм Федінчиком. В інтерв’ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що досі відчуває сильну образу на колишнього чоловіка через його публічні висловлювання.

Причиною конфлікту стали різкі коментарі Федінчика в соціальних мережах, де він у нетверезому стані звинувачував Денисенко у зраді та вживав нецензурну лексику. За словами актриси, ці звинувачення не відповідають дійсності. Хоча пізніше Андрій вибачився в особистих повідомленнях, Наталка відмовилася приймати його розкаяння.

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Наталка Денисенко - інтерв’ю / скрін з відео

"У мене є дуже сильна образа. У мене найбільша образа, тому що я досі не дочекалася його публічних вибачень, коли він публічно мене ображав. Він писав нецензурні негативні слова, те, що не відповідає дійсності. Він перебував у певному нетверезому стані, і саме тоді писав ці коментарі. У нормальному стані він вибачався переді мною у повідомленнях. Я сказала, що не приймаю вибачень, бо він ображав мене публічно, отже, і публічно має вибачатися. Усе, що він писав, - неправда, і мені через це прикро", - поділилася зірка.

Зараз Наталка Денисенко намагається звести особисті контакти з екс-чоловіком до мінімуму, однак це не стосується питань виховання їхнього спільного сина Андрія. Актриса підкреслила, що Федінчик залишається чудовим батьком і робить усе можливе для дитини.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик - розлучення / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Зараз ми краще спілкуємося. Зараз Андрій - хороший тато. Він робить усе, що може. Зараз я намагаюся взагалі з ним не спілкуватися. Те, що стосується Андрюші, то, звичайно, я обговорюю", - підсумувала Денисенко.

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Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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