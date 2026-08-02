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Купувати чи продавати: долар різко злетів угору, що буде з курсом до осені

Сергій Кущ
2 серпня 2026, 13:32
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Підготовка до осінньо-зимового періоду стане одним із головних чинників, що впливатимуть на курс долара.
долар різко злетів угору, що буде з курсом до осені
долар різко злетів угору, що буде з курсом до осені / Фото: Главред

Читайте в матеріалі:

  • Як змінився курс долара з початку 2026 року
  • Що впливатиме на гривню в серпні
  • Чи варто зараз купувати валюту

Курс долара в Україні з початку 2026 року поступово зростає, проте валютний ринок поки що залишається контрольованим. За перші сім місяців офіційний курс піднявся приблизно з 42,35 до 44,88 гривні за долар, а загальне ослаблення національної валюти склало близько 6–7%.

Експерти вважають, що в серпні різкого обвалу гривні очікувати не варто. Національний банк має достатні резерви й продовжує згладжувати коливання за допомогою валютних інтервенцій. Однак на курс впливатимуть ситуація на паливному ринку, імпорт енергоресурсів, міжнародна фінансова допомога та розвиток війни.

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Як змінився курс долара з початку 2026 року

У січні офіційний курс долара стартував з позначки близько 42,35 гривні. До кінця місяця гривня ослабла приблизно на 2,5%, а американська валюта закріпилася біля рівня 42,95 гривні.

У лютому ринок тимчасово стабілізувався. На початку місяця курс опускався приблизно до 42,65 гривні за долар, що стало одним із найнижчих показників за попередні півроку.

У березні долар переважно перебував у діапазоні від 42,80 до 43,80 гривні. Експерти не фіксували факторів, які могли б спричинити різкі або неконтрольовані зміни курсу.

У квітні гривня продовжила поступово слабшати, а середній курс закріпився біля верхньої межі березневого діапазону.

Більш помітне подорожчання валюти відбулося в травні. Офіційний курс досяг 44,30 гривні за долар і оновив історичний максимум. За місяць американська валюта подорожчала приблизно на 31 копійку.

У червні Національний банк утримував ринок поблизу нових рівнів. Курс переважно перебував у межах 44,30–44,40 гривні, а ситуативні сплески попиту компенсувалися валютними інтервенціями регулятора.

У липні розпочалася нова хвиля контрольованого ослаблення гривні. Долар подолав позначку 44,50 гривні й до кінця місяця наблизився до 44,88 гривні.

Якою буде ціна долара в серпні

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий прогнозує, що в серпні курс долара перебуватиме в діапазоні 44,50–45,50 гривні.

Євро, за його оцінкою, може торгуватися в межах 51–52,50 гривні.

За такого сценарію 100 доларів коштуватимуть від 4450 до 4550 гривень, а за 1000 доларів доведеться заплатити від 44 500 до 45 500 гривень.

Вартість 100 євро може становити 5100–5250 гривень. Відповідно, 1000 євро коштуватимуть приблизно від 51 000 до 52 500 гривень.

Експерти наголошують, що це орієнтовні діапазони. Реальні показники залежатимуть від поведінки світових ринків, інтенсивності імпорту та ситуації із зовнішнім фінансуванням України.

Чи буде різке зростання долара

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов вважає, що в серпні валютний ринок, найімовірніше, продовжить липневі тенденції.

На його думку, передумов для неконтрольованих коливань курсу поки що немає. Різке подорожчання долара можливе лише у разі серйозного погіршення економічної чи військової ситуації або виникнення зовнішнього шоку.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Одним із таких ризиків може стати стрімке підвищення світових цін на нафту та нафтопродукти через ескалацію війни на Близькому Сході.

Більш дороге паливо означає збільшення витрат українських імпортерів. Для закупівлі нафти, бензину, дизельного палива та інших енергоресурсів бізнесу знадобиться більше іноземної валюти, що може посилити тиск на гривню.

Чому НБУ поки що здатний утримувати курс

Головним чинником стабільності залишається політика Національного банку. Регулятор використовує режим керованої гнучкості, дозволяючи курсу поступово змінюватися, але водночас запобігаючи різким стрибкам.

Для цього НБУ регулярно продає валюту на міжбанківському ринку, компенсуючи розрив між попитом і пропозицією.

Істотним запасом міцності є міжнародні резерви України. Станом на 1 липня вони сягнули 51,3 млрд доларів, збільшившись за місяць на 12,1%.

Цього обсягу достатньо для фінансування приблизно 5,2 місяця майбутнього імпорту.

Високий рівень резервів дозволяє Національному банку реагувати на сплески попиту, підтримувати валютний ринок і зменшувати вплив панічних настроїв серед населення та бізнесу.

Міжнародна допомога підтримує гривню

Важливим фактором стабільності залишаються надходження від міжнародних партнерів.

У червні на урядові рахунки надійшло близько 11,3 млрд доларів. До цієї суми увійшли 6,8 млрд доларів від Європейського Союзу та близько 4,5 млрд доларів, отриманих через механізми Світового банку.

Зокрема, Україна отримала перший транш прямої бюджетної підтримки ЄС у рамках програми Ukraine Support Loan. Його розмір склав 3,2 млрд євро, або приблизно 3,7 млрд доларів.

Ще близько 4,4 млрд доларів надійшло на фінансування оборонних потреб.

Таким чином, загальний обсяг міжнародних надходжень у червні оцінюється приблизно в 15,7 млрд доларів.

З огляду на щомісячну потребу державного бюджету у зовнішньому фінансуванні на рівні близько 4 млрд доларів такі надходження створюють значний фінансовий резерв і знижують ризик дефіциту валюти.

Як інфляція впливає на курс долара

Додатковим позитивним фактором для гривні стало уповільнення інфляції.

У червні споживчі ціни знизилися на 0,1% порівняно з травнем. Річна інфляція сповільнилася з 8,2% до 7,2%.

Зниження цін на деякі продукти пов’язане з появою нового врожаю та розширенням пропозиції сільськогосподарської продукції.

Нижча інфляція зменшує тиск на купівельну спроможність гривні та дозволяє Національному банку проводити більш передбачувану валютну політику.

Однак сезонний ефект може виявитися тимчасовим. Восени витрати бізнесу та держави традиційно зростають, тому тиск на валютний ринок може знову посилитися.

Чому восени попит на валюту може зрости

Підготовка до осінньо-зимового періоду стане одним із головних чинників, що впливатимуть на курс долара.

Українським компаніям знадобиться іноземна валюта для закупівлі газу, палива, обладнання, генераторів, комплектуючих та матеріалів для відновлення енергетичної інфраструктури.

Чим більший обсяг імпорту, тим вищий попит на долари та євро.

Додатковий тиск може виникнути через пошкодження енергетичних об’єктів, необхідність термінових закупівель обладнання та зростання світових цін на енергоресурси.

Тому навіть за відсутності різкої валютної кризи курс може продовжувати поступово зростати.

Як війна впливає на валютний ринок

Ситуація на фронті та інтенсивність російських атак залишаються важливими психологічними чинниками.

Після масованих обстрілів, погіршення ситуації з енергетикою або появи тривожних політичних новин громадяни та бізнес можуть активніше купувати валюту.

Навіть короткостроковий сплеск попиту може призвести до зростання готівкового курсу в обмінних пунктах.

Однак за умови достатнього обсягу резервів НБУ може компенсувати такі коливання на міжбанківському ринку та запобігти тривалій паніці.

Експерти зазначають, що військові ризики повністю виключити неможливо, тому прогноз курсу долара завжди залежить від розвитку подій на фронті та стабільності критичної інфраструктури.

Чи варто зараз купувати долари

Фахівці не очікують у серпні ані різкого обвалу гривні, ані істотного зміцнення національної валюти.

Найбільш імовірним сценарієм залишається поступовий рух курсу в межах прогнозованого коридору.

Купівля валюти може бути виправданою для людей, які формують довгострокові заощадження або планують витрати в доларах та євро. При цьому експерти не радять купувати валюту на всі наявні кошти або реагувати на короткочасні стрибки курсу.

Більш обережною стратегією може бути поступова купівля невеликими сумами. Такий підхід дозволяє знизити ризик придбання валюти на локальному максимумі.

Що буде з курсом долара до кінця 2026 року

Ключовими умовами валютної стабільності до кінця року залишаться продовження міжнародної фінансової підтримки, достатній рівень резервів та здатність Національного банку проводити інтервенції.

Якщо допомога від партнерів надходитиме без затримок, а світові ціни на нафту не продемонструють різкого зростання, гривня, найімовірніше, продовжить слабшати контрольованими темпами.

При цьому підготовка до опалювального сезону, витрати на імпорт та потреби оборонного бюджету можуть поступово підштовхувати курс вгору.

Отже, серпень навряд чи стане місяцем різкого валютного перелому. Однак повного спокою на ринку також очікувати не варто. Найбільш імовірним залишається діапазон 44,50–45,50 гривні за долар із можливістю короткострокових відхилень під впливом військових, енергетичних та зовнішньоекономічних факторів.

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Про особу: Тарас Лісовий

Тарас Лісовий - український банкір, керівник департаменту казначейства "Глобус Банку". Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют та змін ситуації на ринку.

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