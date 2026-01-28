Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

Ангеліна Підвисоцька
28 січня 2026, 18:12
52
НБУ опублікував офіційний курс валют на четвер, 29 січня.
курс валют
Курс валют в Україні на 29 січня / Колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 29 січня
  • Чи змінився курс євро
  • Яким буде курс злотого 29 січня

Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 29 січня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На четвер, 29 січня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 42,76 грн/дол., що на 19 копійок менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня значно посилила свої позиції щодо американської валюти.

відео дня
Курс долара
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро не змінився. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 51,22 грн/євро.

Курс злотого на 29 січня

28 січня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 12,18 грн/злот. 29 січня курс трохи виріс - 12,19. Таким чином гривня послабила свої позиції щодо злотого на 1 копійку.

Що буде з гривнею у 2026 році - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що буде з гривнею у 2026 році. Він зазначив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Зірвати курс можуть лише погані події на фронті.

"Але для таких подій зараз немає жодних підстав. Тому що навіть ці кошти, виділені Україні Євросоюзом, дозволяють нам забезпечувати армію і всі силові структури на рівні не гіршому або навіть кращому, ніж у 2024 та 2025 роках. Відтак, враховуючи ці обставини, можна бути спокійними за курс гривні у 2026 році: він буде приблизно в сьогоднішніх межах", - зазначив Новак.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 27 січня НБУ знизив курс долара до 43,13 грн. Водночас євро подорожчав до рекордних 51,06 грн.

Також 26 січня курс гривні до євро оновив рекорд у банках. Євро продавали в середньому по 51,41 грн.

Фінансові аналітики радять українцям не зберігати всі заощадження в доларах. Оптимально тримати у валюті не більше 50% коштів, а решту вкладати в гривневі інструменти, зокрема військові облігації, які гарантує держава.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс економіка курс валют курс гривні курс долара курс євро курс гривні курс НБУ курс злотого
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

18:12Економіка
Просування росіян на Харківщині: в ЗСУ відповіли на заяви Герасимова

Просування росіян на Харківщині: в ЗСУ відповіли на заяви Герасимова

17:54Фронт
Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах

Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах

17:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
У житті трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто ці щасливчики

У житті трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто ці щасливчики

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Кий, Щек і Хорив ніколи не існували - хто і коли насправді заснував Русь

Кий, Щек і Хорив ніколи не існували - хто і коли насправді заснував Русь

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

Останні новини

18:38

Правові виклики підготовки до повоєнних виборів

18:33

Холод перетворює українців на "монстрів": що відбувається з мозком під час війниВідео

18:29

Найгірше – попереду: у Раді назвали терміни ускладнення ситуації в енергетиці

18:12

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

17:54

Просування росіян на Харківщині: в ЗСУ відповіли на заяви Герасимова

Відключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися УкраїніВідключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися Україні
17:51

Ці знаки зодіаку скоро зірвуть джекпот: хто казково розбагатіє

17:36

"Безпорадне нікчемство": розкрито сценарій повного краху режиму Путіна

17:34

Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах

17:13

Сяє яскравіше за тата: донька Максима Галкіна підкорила змінами в зовнішності

Реклама
17:10

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

16:59

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з тістом за 51 секунду

16:58

Буде по 135 гривень за пачку: ціни на затребуваний продукт різко стрибнуть

16:30

Назавжди забути про накип: супершвидкий і безпечний метод очищення чайникаВідео

16:25

"Після консультації з ангелами": відомий український ведучий одружився в СШАФото

16:23

"Дівчинка плакала і кликала маму": що відомо про загиблих на КиївщиніФотоВідео

16:07

Посівний календар на лютий 2026: найкращі дні для посіву розсади та квітів

15:57

Автоцивілка для УБД у 2026 році: нові правила, штрафи з камер та пільгове оформлення новини компанії

15:40

"Ти не просто мій чоловік": Альона Омаргалієва публічно звернулася до чоловіка-воїна

15:33

Як відкрити замерзле авто та не зламати ручку: секрет, який мають знати всіВідео

15:29

"Це була найстрашніша ніч": як загинув рятувальник під час атаки на Київ

Реклама
15:26

Зустріч Зеленського і Путіна в Москві - у Кремлі зробили несподівану заявуВідео

15:15

Легендарний жакет і несподівані вирізи: 5 трендів, які варто повторити в 2026 році

14:38

Влупить 24-градусний мороз: Україну накриє нова хвиля сильного похолодання

14:36

Туман, ожеледиця і опади: синоптики здивували прогнозом погоди на Полтавщині

14:25

"Втратила бажання жити": померла відома українська актриса

14:09

В GTA та Need For Speed знайшли українську музику: що за треки

13:52

У Тернополі скасували загальні графіки відключення світла – яка причина

13:52

Треба додати один секретний інгредієнт: рецепт соковитого фаршу для начинки

13:35

Чому 29 січня потрібно уникати гострих інструментів: яке церковне свято

13:24

Місячний календар на лютий 2026 року: сприятливі та несприятливі дні місяця

13:09

У "Парочці слідчих" з’явиться нова героїня: хто з акторок доєднався до популярного детективу

12:49

Росія готує атаку по кількох містах України: названо терміни масованого удару

12:49

Уражено склад дронів та нафтобазу: Сили оборони прицільно вдарили по ворогу

12:09

Цінники неочікувано змінили: в супермаркетах подешевшали два базові продукти

12:09

Токсичне материнство: фрази, які забороняють дітям бути щасливими

11:50

Скасування графіків відключень: експерт сказав, коли українці зможуть видихнути

11:35

Там холодно, гучно та незручно: стюардеса назвала найгірші місця в літаку

11:24

4-річна дівчинка втратила маму і ледь не згоріла: наслідки удару по КиївщиніФото

11:07

Від виробника до аптек і лікарень: який шлях проходять ліки? Досвід провідного дистриб'ютора "БаДМ" новини компанії

11:00

Після підпалу зникло світло: партизани провели успішну диверсію в Удмуртії

Реклама
10:58

Донбас – лише перший крок: в ISW назвали істинні стратегічні цілі Кремля

10:34

Пенсія в 50 років і доплата в 1000 гривень: хто з українців отримає "бонус"

10:26

Китайський гороскоп на завтра, 29 січня: Бикам - завал, Тиграм потрібен відпочинок

10:10

Баклажка - неправильно: як 5-літрову пляшку називати українською

09:52

Не виведення військ з Донбасу: ЗМІ дізналися, чого від України вимагають США

09:49

Не тільки території: ширший контекст переговорів в Абу-ДабіПогляд

09:34

"Приліт" у 17-поверхівку, розбиті авто і жертви: наслідки нічної атаки на Київ і областьФото

09:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 січня (оновлюється)

09:05

Випробування позаду: у трьох знаків зодіаку життя піде вгору до кінця лютого 2026 року

09:01

Втрачає людей швидше, ніж будь-яка армія за 80 років: у що обходиться РФ війна в Україні

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти