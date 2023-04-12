Ціни різко впадуть: міністр назвав точний період, коли продукти почнуть дешевшати

В Україні зростала ціна на овочі. Все через значний дефіцит свіжих товарів через низку причин.

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В Україні у травні почнуть дешевшати овочі / Колаж фото УНІАН, Вікіпедія, ua.depositphotos.com

В Україні вже зовсім скоро знизяться ціни на деякі продукти. Це особисто підтвердив міністр аграрної політики Микола Сольський, повідомляє Главком.

В першу чергу спад ціни буде помітний на овочах. Зниження очікується у другій половині травня.

"Це пов'язано з тим, що зараз на ринку мало тих самих томатів, на вулиці сніг. Наприкінці сезону завжди менше овочів, аніж на початку, а свіжі ще не з'явилися. Логістика в Україні дорога ... Коли з'являться нові овочі в Європі та в Україні, тоді вони поступово дешевшають на полицях. Це відбудеться десь з другої половини травня", - сказав Сольський.

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Він пояснив, що в Україні нині така висока ціна на моркву та цибулю через те, що багато її було втрачено у Херсоні та Миколаєві. Цей дефіцит і вплинув на ціну.

Схожа ситуація і з помідорами. Туреччина, яка є найбільшим постачальником томатів до Європи, постраждала від землетрусів. Після цього в країні ввели заборону на експорт овочів, поки влада не розбереться, що робити далі.

"Рівноцінної заміни їм поки що немає", - додав міністр.

Ціни на продукти

Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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