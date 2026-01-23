В Путіна є хитрий план: як РФ може скористатися 'Радою миру' Трампа

У Москві розглядають варіанти, як покращити економічну ситуацію в країні.

https://glavred.net/world/u-putina-est-hitryy-plan-kak-rf-mozhet-vospolzovatsya-sovetom-mira-trampa-10734740.html Посилання скопійоване

Для чого Путіну "Рада миру" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Що повідомили в ISW:

Путін хоче використати "Раду миру" задля власних інтересів

Москва спробує повернути заморожені активи для підтримки економіки

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін намірений використати "Раду миру" президента США Дональда Трампа для вигоди країни-агресорки Росії.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Диктатор сподівається здобути прихильність американського лідера та домовитися з ним про повернення заморожених активів РФ для підтримки російської економіки.

відео дня

Про це свідчить те, що Путін заявив про готовність надіслати необхідний мільярд доларів, але лише з заморожених російських активів, які зберігаються у США. Ці кошти можуть бути спрямовані на відновлення "територій, пошкоджених бойовими діями" після укладення мирного договору між Росією та Україною.

Але нюанс в тому, що за даними аналітиків, глава Кремля, ймовірно, має на увазі окуповані Росією території України, а не знищені окупантами населені пункти під контролем ЗСУ.

"Схоже, Путін намагається домовитися про розморожування активів Росії не лише для фінансування "Ради миру", але також для відновлення територій, які російські війська пошкодили під час повномасштабного вторгнення, - йдеться у звіті.

"Рада миру" / Інфографіка: Главред

Якщо Путіну вдасться реалізувати задумане, то Москва фактично поверне собі кошти та компенсує витрати, спричинені вторгненням в Україну 2022 року.

"Фінансування відновлення в окупованій Україні поверне ці кошти до економіки РФ і допоможе країні-агресорці далі інтегрувати економіку, суспільство та інфраструктуру окупованої України в центральну російську систему", - додали аналітики.

Які економічні проблеми не за горами в Росії - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, економіка Росії поступово наближається до катастрофи. Це відображається і на курсі рубля.

У новому році російська валюта може обвалитися до рекордних показників. За його словами, вже зараз курс рубля вже наблизився до психологічної позначки - 100 рублів за долар.

"Рада миру" Трампа - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента Зеленського, Україна отримала запрошення до "Ради миру" Дональда Трампа. Наразі дипломати працюють над цим запрошенням.

Раніше повідомлялося, що президент США нібито заявив, що кожен хоче бути частиною "Ради миру", хоча більшість європейських країн, включно з Великою Британією, не прийняли запрошення.

Напередодні стало відомо, що "Рада миру" має контролювати виконання угод про припинення конфліктів, починаючи з сектору Гази та потенційно поширюючись на інші гарячі точки, включно з війною Росії проти України.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред