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Подвійне списання і блокування карт: українцям пояснили, як захистити гроші

14 січня 2022, 12:58

Гроші списав банк, а постраждалій клієнтці запропонували почекати чотири місяці.

банкомат
Приватбанк по два рази знімає гроші з карт / Фото pixabay.com

Клієнт ПриватБанку обурилися після того, як фінустанова почала по два рази знімати гроші з карт клієнтів за одну і ту ж покупку.

Клієнтка Приватбанку, яка проживає в місті Маріуполь, повідомила, що з її банківської картки двічі списали оплату за покупки в магазині АТБ-Маркет.

Касир заявила жінці, що стався збій терміналу під час оплати, тому операцію потрібно повторити ще раз. Автору коментаря в результаті видали чек і вона пішла з придбаним товаром додому.

Однак, через добу, жінка отримала повідомлення від ПриватБанку про нове списання грошових коштів з її рахунку. Виявилося, що банк повторно зняв гроші за покупку продуктів в АТБ.

У чому причина подвійного списання

Гроші списав банк, а постраждалій клієнтці запропонували почекати чотири місяці. Після того, як питання розглянуть всі сторони, гроші, можливо, їй повернуть.

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Представник Приватбанку відповів автору коментаря, що якщо гроші були списані неправомірно, то через 120 днів їх повернуть на рахунок.

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За що банки блокуватимуть карти

Відзначимо, що за останній час українські банки часто несподівано для користувача блокують банківські картки.

Фінустанови мають право заблокувати карту і звернутися до Клієнта за роз'ясненнями. Норма прописана в законі про фінмоніторинг.

Як відомо, до 5 тисяч гривень можна поповнити готівкою рахунок або картку без ідентифікації особи. Якщо транзакція перевищує цю суму, банки повинні ідентифікувати платників.

Кілька платежів по 5 тисяч гривень за один день також викличе підозру у банку. І він може тимчасово заблокувати рахунок і звернутися за поясненнями.

Кожен банк може встановлювати власні норми системи фінмоніторингу, які можуть істотно відрізнятися.

Банки найчастіше блокують рахунки українців з наступних причин:

  • з-за проведення сумнівних операцій;
  • якщо проводиться операція на велику суму;
  • проводиться багато дрібних операцій готівкою;
  • більше 100 операцій на місяць теж блокуються.

Так банки як установи первинного фінансового моніторингу стежать за тим, щоб ніхто не виводив гроші, не легалізовував зароблене незаконним шляхом.

Якщо банк пропускає сумнівні операції, то за це йому доведеться заплатити великі штрафи.

Без фінмоніторингу банки пропускають такі операції:

  • оплата житлово-комунальних послуг;
  • оплата податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми);
  • сплата кредиту в сумі до 30 тис. грн;
  • перекази для оплати товарів і послуг, здійснені платником за допомогою платіжної картки або іншого електронного платіжного засобу, якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
  • всі готівкові перекази в межах України в сумі до 5 тис. грн;
  • зняття коштів з власного рахунку.

Раніше повідомлялося про те, що в результаті технічного збою в роботі ПриватБанку з карт деяких клієнтів банку повторно списувалися кошти і некоректно відображався залишок по карті.

Нагадаємо, раніше в месенджері Telegram були виявлені боти, які за суму в 50-200$ готові продати особисті дані українців. Йдеться про витеклу в мережу базі клієнтів Приватбанку.

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