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"Брешуть прямо в обличчя": клієнт Приватбанку поскаржився на черговий обман компанії

26 листопада 2021, 21:07

Чоловіки стверджує, що співробітники фінустанови обдурили і його батька.

ПриватБанк
ПриватБанк потрапив у скандал / ЕП

Киянин, який є клієнтом "ПриватБанку" поскаржився на співробітників фінустанови, які, за його словами, безпідставно не видали йому дебетової картки.

Крім того, за його словами, незабаром ситуація повторилася з його батьком.

Відповідний відгук він залишив на сайті "Мінфін". При цьому клієнт банку уточнив локацію відділення - на Лісовому проспекті, 23.

"Приходжу у відділення, прошу перевипустити "Карту для виплат", адже термін дії старої закінчився. У відповідь отримую відмову, тому що" якщо ви не отримуєте на карту стипендію, пенсію або зарплату "вам належить тільки"універсальна". Подумав "нічого собі нові правила у вас" і погодився. Прийшовши додому, вирішив все ж перевірити, звернувся в саппорт. Консультант мені сказав, що я був обдурений, і карта для виплат видається всім. У підсумку подана скарга, отримано дзвінок від" Привату "зі словами" співробітник покараний, ситуація не повториться", - написав клієнт.

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ПриватБанк потрапив у скандал / скріншот

Також він розповів, що буквально через два місяці ситуація знову повторилася. Але вже з його батьком.

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"Почали говорити про якийсь код, який треба отримати на роботі і тільки потім вони випишуть карту, а поки можна взяти "універсальну". Тобто знову стара пісня про те, що без прив'язки до зарплати карту для виплат отримати не можна", - додав киянин.

У підсумку перед клієнтом банку вибачилися в особистому листуванні.

Раніше повідомлялося про те, що клієнти ПриватБанку скаржаться на проблеми в роботі банкоматів.

Вони говорять про те, що апарати під час операцій списують грошові кошти з карти, проте купюри не видаються.

Ряд клієнтів писали, що вони збираються звернутися в НБУ з метою врегулювання ситуації, так як відповіді банку не дозволяють вирішити проблему, а гроші назад не повертаються.

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скандал Приватбанк
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